الكويت هزم القادسية في «السّلة»

دوليه

حقق الكويت انتصاراً سهلاً على القادسية 91-77 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة السادسة من دوري كرة السلة والتي شهدت تأجيل لقاء كاظمة مع الجهراء بسبب عدم وجود سيارة اسعاف في الصالة رغم الاتفاق المبرم بين اتحاد اللعبة ووزارة الصحة بهذا الشأن.

ورفع الكويت رصيده الى 8 نقاط من 4 انتصارات في صدارة الترتيب، فيما ارتفع رصيد القادسية الى 5 نقاط من 4 مباريات وهو الرصيد ذاته للجهراء وبرقان، فيما يأتي كاظمة في مركز الوصافة برصيد 6 نقاط من 3 مباريات.

وجاءت مباراة الكويت مع القادسية سهلة للأول على غير العادة في مباريات الفريقين التي غالبا ما تكون مليئة بالندية والتنافس. ورغم الصحوات المتفرقة التي حققها الأصفر في بعض أوقات المباراة اذ تقدم في الربع الثاني 34-33 وقلص الفارق في الربع الثالث من 16 نقطة الى 6 نقاط، إلا أن الكويت تحكم في مجريات اللقاء بكل سهولة واقتدار من خلال رفع وتيرة الاداء في الاوقات التي احتاج بها الى ذلك وهو ما مكنه من تحقيق انتصار مستحق واصل به تصدره للمسابقة.

وانهى الابيض الربع الاول متقدما 33-25 بعد ان فرض سيطرته بفضل تميز لاعبيه تركي حمود الذي عوض غياب الكسندر الغيص الغائب بسبب المرض، والمحترفين علم الدين كيكانوفيتش أحسن مسجل للفرق 21 نقطة، والأميركي جيمس فيلدن. وشهدت بداية الربع الثاني صحوة قدساوية مكنته من تحقيق التقدم 34-33 بفضل تألق الأميركي توري موري أحسن مسجل للفريق 24 نقطة، وصالح يوسف وعبدالمحسن مرتضى، وسط صيام عن التسجيل من الكويت طوال خمس الدقائق الاولى، قبل أن يعود الابيض الى السيطرة وينهي الربع متقدما 50-38. وشهدت نهاية الربع الثالث احتكاكاً بين لاعب الكويت عزيز رمضان ولاعب القادسية صالح يوسف الذي حاول التهجم على الاول لينال طرداً من اللقاء الأمر الذي سهل مهمة الكويت في انهاء الربع 71-62. ولم يتغير الوضع في الربع الاخير الذي انهاه الكويت بجدارة 91-77.

وعلى صعيد متصل تقام اليوم الجولة السابعة من البطولة فيلعب القادسية مع القرين في الـ 05:30 مساء، والجهراء مع برقان في الـ 07:30، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

