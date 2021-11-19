loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«السلة» يلوم «الصحة»

زيد خلف
مقالات أخرى للكاتب
الجمعة 19 نوفمبر 2021

وجه اتحاد كرة السلة اللوم إلى وزارة الصحة لعدم التزامها بتعهداتها بشأن توفير سيارة اسعاف خلال مباريات أول من أمس من بطولة الدوري مما دعا الى تأجيل اللقاء الاول بين فريقي كاظمة والجهراء لا سيما بعد ان تعهدت الوزارة بتوفير سيارات الاسعاف للدوري الممتاز قبل اتخاذ قرار باستئناف النشاط والاتجاه نحو المستشفيات الخاصة للتعاقد معها لتوفير سيارات الاسعاف لمنافسات المراحل السنية. وكان نشاط الاتحاد توقف لأكثر من أسبوعين بعد أحداث لقاء الكويت والجهراء في الجولة الخامسة الذي شهد إصابتين بالغتين في صفوف الثاني دون وجود سيارة اسعاف في الصالة.
واقيمت مباراة القادسية مع الكويت في موعدها بعد ان وجه الاتحاد إلى إدارة مستشفى الهادي المكلفة بتوفير سيارات الاسعاف لمباريات المراحل السنية بالحضور الى صالة الاتحاد التي اقيمت المباراة عليها.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة