«السلة» يلوم «الصحة»

دوليه

وجه اتحاد كرة السلة اللوم إلى وزارة الصحة لعدم التزامها بتعهداتها بشأن توفير سيارة اسعاف خلال مباريات أول من أمس من بطولة الدوري مما دعا الى تأجيل اللقاء الاول بين فريقي كاظمة والجهراء لا سيما بعد ان تعهدت الوزارة بتوفير سيارات الاسعاف للدوري الممتاز قبل اتخاذ قرار باستئناف النشاط والاتجاه نحو المستشفيات الخاصة للتعاقد معها لتوفير سيارات الاسعاف لمنافسات المراحل السنية. وكان نشاط الاتحاد توقف لأكثر من أسبوعين بعد أحداث لقاء الكويت والجهراء في الجولة الخامسة الذي شهد إصابتين بالغتين في صفوف الثاني دون وجود سيارة اسعاف في الصالة.

واقيمت مباراة القادسية مع الكويت في موعدها بعد ان وجه الاتحاد إلى إدارة مستشفى الهادي المكلفة بتوفير سيارات الاسعاف لمباريات المراحل السنية بالحضور الى صالة الاتحاد التي اقيمت المباراة عليها.

