فليطح تفقَّد منشآت القادسية

دوليه

تفقد مدير الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح منشآت نادي القادسية للوقوف على حالتها وذلك ضمن جولاته لزيارة الأندية والاتحادات الرياضية، وطالب مدير الهيئة بضرورة الاسراع في تنفيذ الاصلاحات الخاصة بملاعب الاسكواش وكذلك التنس الارضي طبقا للمواصفات الدولية. واكد فليطح ان الهيئة حريصة على توفير المنشآت والبنية التحتية الرياضية لجميع الاندية والاتحادات وعمل الصيانة اللازمة لها لتمكين الشباب الرياضي من ممارسة الرياضة وتحقيق البطولات على المستوى المحلي والدولي، وقال مدير عام الهيئة: «نقوم حاليا بجولات تفقدية للأندية للوقوف على حاجة المنشآت والملاعب للصيانة والتطوير خلال الفترة الحالية لتكون جاهزة لاستضافة الاستحقاقات المحلية سواء التدريبات او المسابقات».من جانب آخر، وفي إطار حرص الهيئة على تطوير الحركة الرياضية وبعد تدشين استراتيجية الهيئة 2022 - 2028 ودخولها حيز التنفيذ خاصة فيما تضمنته من وضع منظومة متكاملة للاحتراف والتفرغات الرياضية، وبناء على توجيهات وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري اصدر فليطح قرارا بتشكيل فريق عمل لتفعيل الاستراتيجية برئاسته ويضم الملا نائبا وعضوية محمود أبل الوكيل المساعد ومستشار وزير الدولة لشؤون الشباب بجانب مجموعة من المختصين لوضع الخطط التنفيذية والأطر القانونية والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة ومنح التفرعات الرياضية من خلال مؤسسات ووزارات الدولة و الهيئات الرياضية.

