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فوز الكويت والفحيحيل في «اليد»

زيد خلف
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الجمعة 19 نوفمبر 2021

واصل الكويت تغريده خارج السرب وحقق انتصاره الثامن على التوالي بتغلبه على برقان 35-26 في اللقاء الذي جمعهما اول من أمس ضمن الجولة الثامنة من دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد والتي شهدت ايضاً تحقيق الفحيحيل انتصارا مهماً على العربي 37-24. ورفع الأبيض رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب من 8 انتصارات دون أي هزيمة، يأتي بعده كاظمة والقادسية بـ 10 نقاط لكل منهما، ثم السالمية 9 نقاط، وبرقان 8 نقاط، والفحيحيل 7 نقاط، والعربي 4 نقاط، وأخيراً القرين دون رصيد من النقاط.
ولم يجد الأبيض الذي يقدم مستويات لافتة في البطولة أي صعوبة في فرض ايقاعه على منافسه وتحقيق انتصار جديد يؤكد به عزمه على تحقيق البطولة الثامنة على التوالي بعد أن هيمن على القاب الدوري في المواسم السبعة الماضية.
وفي اللقاء الثاني عمق الفحيحيل جراح العربي وألحق به الهزيمة الرابعة على التوالي وبفارق كبير وصل إلى 13 هدفاً ما يؤكد أن الأخضر يعاني بصورة كبيرة هذا الموسم وبات مهدداً بشكل فعلي بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى. وأعرب رئيس النادي العربي عبدالعزيز عاشور عن تفهمه للظروف الصعبة التي يعانيها الفريق في الوقت الحالي في ظل إصابة 5 لاعبين أساسيين هم سالم محبوب وعلى نصير ومهدي الحداد والمحترفين الإيراني سجاد استكي والاوكراني يفهين بوينينكو. ووجه عاشور تحية للاعبي الفريق على ظهورهم المشرف رغم هذه الغيابات ما يؤكد أن الأخضر سيعود بقوة خلال الفترة المقبلة.


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