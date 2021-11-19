الفيلكاوي: «أزرق الشباب» مستعد لـ «غرب آسيا»

دوليه

أكد مساعد مدرب منتخب الشباب محمد الفليكاوي أن استعدادات الأزرق سارت بصورة جيدة منذ انطلاقها مطلع الشهر الحالي، موضحا ان مستوى اللاعبين مبشر في ظل الحماس الذي ظهروا عليه خلال التدريبات التي كانت متواصلة بشكل يومي عقب اختتام البطولة التنشيطية للفئة العمرية تحت 20.

وقبيل المغادرة إلى البصرة للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا الثانية للشباب «العراق 2021»، أفاد الفيلكاوي ان المشاركة في البطولة تعد بمثابة اعداد لتصفيات كأس آسيا عام 2022، مضيفا: «نأمل في تحقيق نتائج إيجابية رغم صعوبة المهمة.. فالأزرق لم يقم معسكرا تدريبيا خارجيا.. والمباريات الأربع التي سنخوضها ستكون محصورة خلال 7 أيام»، متابعا بقوله: «سنسعى لتقديم أفضل مستوى وترك بصمة لفريقنا في هذا الاستحقاق».

وذكر: «المجموعة التي وقعنا بها صعبة جدا فالمنتخب اليمني الذي يضم لاعبين من مواليد 2003 شارك بعضهم في تصفيات كأس العالم.. والمنتخب العراقي سمعته معروفة في القارة خصوصا في المراحل السنية فهو منتخب قوي وكبير والمنتخب البحريني استعداده جيد خلال الفترة الأخيرة وخرج في أكثر من معسكر تدريبي ولعب مباراة تجريبية دولية في المقابل لم يلعب منتخبنا سوى مباراتين قبل شهرين مع الامارات فقط، ورغم ذلك اللاعبون يدركون حجم المسؤولية وسيقدمون الأداء المطلوب الذي يشرف الكرة الكويتية».

وتابع: «نحن نعد الفريق للتصفيات الآسيوية.. لدينا وقت طويل يسمح بدراسة المنتخب بشكل أكبر ومعرفة الايجابيات والسلبيات .. والمشاركات الدولية مهمة جدا للمنتخب الذي يضم لاعبين من مواليد 2003 فهم بحاجة للاحتكاك الدولي واكتساب الخبرة.. ولا نفكر في النتيجة بقدر ما نفكر في بناء الفريق الذي سيكون داعماً للمنتخب الأول».

