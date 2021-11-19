مصر.. نقابة الموسيقيين تحظر 19 من «مطربي المهرجانات»

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عممت نقابة الموسيقيين، بيانا على المنشآت السياحية وشرطة السياحة بحظر عمل 19 من مطربي المهرجانات، فيما أوضح نقيب الموسيقيين هاني شاكر خلفيات هذا البيان.

وقد شملت القائمة 19 اسما بينهم (حمو بيكا، حسن شاكوش، مجدي شطا، عمرو حاحا)، وذلك لعدم خضوعهم لمعايير نقابة الموسيقيين وهي الجهة الرسمية التي ينبغي أن يحصل منها الموسيقيون على تصاريح لمزاولة المهنة.

ورغم الشعبية الطاغية لأغاني المهرجانات التي يقدمها المحظورون في القائمة، سواء على الإنترنت أو في الحفلات الغنائية، تعارض بعض الفئات في مصر هذه النوعية وتطالب بالحد من انتشارها.

وفي تصريحات تلفزيونية، قال شاكر إن القرار يشمل منع مطربي المهرجانات من الغناء فى الحفلات أو على مسرح أو في الإعلانات أو أي برامج داخل مصر، ولكنه من الممكن أن يغنوا خارج مصر أو على «يوتيوب». وأوضح أن قرار منع الـ19 اسما صدر «منذ أكثر من شهرين»، فيما وزعت النقابة على المسؤولين في الفنادق هذه القائمة. وأضاف «من أراد من مطربي المهرجانات التقدم بأوراقه والخضوع للامتحان أهلا وسهلا به».

وكان شاكر أصدر، في فبراير 2020، قرارا بمنع مطربي المهرجانات من إحياء الحفلات في القاعات والمنشآت الخاصة. وطبقت شرطة السياحة المصرية قرار النقابة. وحذرت النقابة المخالفين من اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.

