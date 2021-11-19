فلسطينية تتخرج برفقة ابنتها: العلم ليس له نهاية

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ليس للتعليم عمر محدد، وتحقيق حلم الدراسة الجامعية يحتاج إلى عزيمة، وهو ما فعلته الفلسطينية راوية عبدالعال بعد الانقطاع عن التعليم 15 عاما.

تحدثت السيدة الفلسطينية راوية عبدالعال عن فرحتها بتخرجها من الجامعة الإسلامية في غزة، بعد انقطاعها عن التعليم مدة 15 عاما.

وقالت راوية التي درست تخصص الشريعة والقانون مع ابنتها في الجامعة إن أهمية العلم في غزة، بلد الموت والشهادة، هي أهم رسالة لكل امرأة وفتاة.

وأضافت: «الدافع الكبير الذي شجعني لاستكمال مسيرة التعليم هي رغبتي في أن أكون قدوة لأولادي، كي يكونوا مجتهدين ويدركوا أن العلم ليست له نهاية»، مضيفة: «طموحي أن أصل لأعلى مراتب العلم». ووجهت راوية رسالة إلى زوجات الشهداء بأن يستكملن حياتهن ويتعلمن لأجل أنفسهن أولا ولأجل أولادهن ثانيا، مرددة: «كوني قوية ولا تسمحي لشيء أن يضعفك».

وتحدثت عن شعورها بالدراسة برفقة ابنتها، فقالت: «ابنتي تدرس معي في الجامعة، وهو أجمل شعور ميزني بين كل الطالبات».

وعن تجربتها التعليم تزامنا مع تربية الأولاد، ذكرت أن «تربية الأبناء ليست سهلة مع التعليم، لكن كان عندي إرادة، وقدرت أن أوفق بين تربية أولادي والتعليم، والحمد لله ربيت 7 أبناء».

