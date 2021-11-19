كلمات لا يجب قولها أبداً على متن الطائرة

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يميل الركاب على متن الطائرة إلى المزاح مع المضيفات، لكن خبير طيران حذر من أن كلمات بعينها، لا يُسمح ببساطة باستخدامها على متن الطائرة، لأن العواقب يمكن أن تكون وخيمة.

ومع انحسار فيروس كورونا تدريجيا، بدأت الرحلات الجوية تعود إلى سابق عهدها، لكن باتت الأجواء على الرحلات الجوية متوترة للغاية مع مزيد من التقارير عن أعمال شغب على متن الطائرات ومواجهات مع مضيفات، أحيانا تكون عنيفة.

وفي مثل هذه الظروف قد يُساء تفسير اختيار بضع كلمات، حتى عندما يعلم الركاب أنهم يضحكون أو يحاولون فقط إجراء محادثة. لذلك، في رحلتك القادمة، يجب عليك التحدث إلى المضيفات ليس فقط بلطف، ولكن أيضا مع الانتباه إلى الكلمات التي تستخدمها.

وحدد خبير الطيران ويليس أورلاندو بالتفصيل الكلمات التي عليك تجنب استخدامها مع المضيفات حتى إن كنت شخصا ساخرا يحب المزاح.

وفقا لأورلاندو، فإن أسوأ عبارة يمكنك قولها أثناء الطيران هي «أنا في حالة سكر».

بالطبع ليس هذا هو الشيء الوحيد الذي لا يجب أن يقال عن الطائرة، فالأكثر وضوحا أنه ممنوع تماما النكات عن العنف أو الإرهاب أو اختطاف طائرة.

وبالمثل، فإن النكات حول وباء كورونا ليست مضحكة وغير مرغوب فيها. وأوضح أورلاندو «نكات عن كورونا، عن الكمامات، طلب استثناء من قواعد ارتداء الكمامات- المضيفون يعملون بجد، وآخر شيء يريدونه هو التساؤل عما إذا كنت تمزح أو جادا بشأن نيتك في الامتثال للقانون أم لا.. قد تعتقد أن ذلك لطيف ومضحك، لكنهم يعملون بجد حقا. لذا دعوهم وشأنهم».

