«لعبة الحبار» يسجل رقماً قياسياً

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سجل المسلسل الكوري «لعبة الحبار»، رقما قياسيا جديدا، كأكثر عمل لشركة «نتفليكس» مشاهدة على الإطلاق. وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، بأن دراما «لعبة الحبار»، سجلت ما مجموعه 1.65 مليار ساعة مشاهدة في الأسابيع الأربعة الأولى من إطلاقها. وأعلنت الشركة أفضل 10 قوائم للأفلام والعروض التلفزيونية بناء على ساعات البث في أول 28 يوما على عرضها.

وجاءت الدراما الكورية، على رأس قائمة البرامج غير الإنكليزية الشهيرة، مسجلة إجمالي 1.65 مليار ساعة من المشاهدة في أول 4 أسابيع من إطلاقها الأول في 17 سبتمبر ، وهو ما يعادل 188.400 عام في المجمل.

يشار إلى أن «نتفليكس» كشفت في وقت سابق، أن ما يقرب من 142 مليون أسرة شاهدت حلقات المسلسل في الفترة المذكورة.

وجاءت دراما الجرائم الإسبانية «لا كاسا دي بابيل»، «الجزء الرابع»، في المركز الثاني، على قائمة الأعمال غير الإنكليزية، مسجلة 619 مليون ساعة مشاهدة.

