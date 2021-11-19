المطالعة العربية

الاخيرة

في إحدى زياراتي الى جمهورية مصر العربية اهتديت الى مكتبة تبيع كتباً ومجلات قديمة «وانا هاو لكل شيء قديم» اخترت منها كتابا قديماً للمطالعة العربية صادراً عن وزارة المعارف العمومية بمصر باسم «المطالعة الأولية».

كان هذا الكتاب مستعملا بمدارس الكويت في فترة الخمسينيات وما قبلها، وكان الكتاب يبدأ اولا بعرض الحروف الابجدية الثمانية والعشرين، وبعد ذلك وضع اول حرف يبدأ فيه اسم حيوان او طير مألوف لدى الطلاب في البيئة المحلية، مثال: الحرف «أ» يرمز للأرنب، والحرف «ب» للبطة والحرف «د» للدجاجة، والحرف «ج» للجمل.. وهكذا، وبعد حفظ الحروف الأبجدية عن ظهر غيب يبدأ الكتاب بتركيب فعل من الافعال مكون من ثلاثة حروف مفككة، ثم جمعها وتوحيدها لتكون فعلا، مثال: و. ز. ن- وزن، ح. ص. د- حصد، ك. ت. ب- كتب.

يتعلم الطالب في مرحلة لاحقة قراءة وكتابة جملة قصيرة، مثال احمد يكتب، زينب تقرأ، ركب احمد فرسه، ركب اسعد جمله.

أود أن أنشر صورا لعدد من صفحات الكتاب.

فكما تعرفون القول السائد «الصورة تغني عن ألف كلمة» وفي هذه الصور، ربما وجد بعض كبار السن من الذين درسوا بهذا الكتاب في الخمسينيات فرصة «سعيدة» ليتذكر ايام صباه في بداية عهد التعليم بالكويت، وستكون هذه الصور مادة جميلة ليريها «الطفل السابق في الخمسينيات، وهو الان اصبح ابا وجدا لعدد كبير من الاولاد والاحفاد».

ليقارن ويتبارى بينه وبينهم ليجد من الاكثر فائدة ومتعة؟ هذه الكتب رغم بساطتها وسذاجتها، ام اجهزة اللاب توب والآي باد والتلفون النقال؟ الذي لا يستطيع الطفل رفع عينيه عنها طوال النهار وشطرا من الليل، وربما هذه الاجهزة رافقته الى مرقده وفراشه.

اخي الاب او الجد اذا عايرك احد الشباب بهذا الكتاب القديم البالي، وتفاخر بما لديه من اجهزة الكترونية متطورة، اطلب منه ان يكتب موضوعا بالانشاء من عشرة اسطر «او ربما خمسة اسطر» دون عملية غش او مساعدة من احد، لرأيت كماً هائلا من الاخطاء اللغوية من القواعد والاملاء وسوء الخط وضعف التعبير. بعد ذلك تعتقد جازماً انه لو عاد عميد الادب العربي طه حسين وغيره من اساتذة العلم واللغة والادب الى دنيانا اليوم، وشاهدوا ما فيه الشباب من الجهل والضحالة في لغتنا.. لرجعوا الى قبورهم غير نادمين.

