النيباري: تعزيز «الوسطية» و«التسامح» ومكافحة التطرف

أول النهار

أبرز نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي الكويتي المستشار مشاري النيباري الجهود التي تبذلها الكويت في تعزيز ثقافة التسامح ومكافحة التطرف.

جاء ذلك خلال كلمة القاها النيباري في اجتماع على هامش فعاليات أسبوع التسامح ومكافحة التطرف الذي أقيم في جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية في معرض (اكسبو 2020 دبي) وحضره ممثلو دول المجلس.

واكد النيباري حرص الكويت على تعزيز مبدأ الوسطية ونشر النهج المعتدل والثقافة الاسلامية السمحة التي تدعو الى التسامح ومحاربة الفكر المتطرف والغلو والارهاب بجميع صوره واشكاله.

وأشار الى استضافة الكويت العديد من الفعاليات والمؤتمرات وورش العمل بمشاركة خبراء دوليين في معالجة الأفكار الارهابية والتطرف للدعوة الى التعايش السلمي والتراحم والتآخي بين جميع فئات المجتمع.

واستعرض النيباري القوانين الكويتية في هذا الاطار ومنها انشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والجهود التي تقوم بها جهات الدولة الرسمية والدور الاعلامي في مكافحة الارهاب بجميع أشكاله.

كما لفت الى الدور الذي تقوم به اللجنة العليا لتعزيز الوسطية في وضع المبادرات والاستراتيجيات لإبراز المحاور الايجابية ونبذ عناصر التطرف وافكاره في المجتمع وتثقيف الشباب بقيم الاسلام النبيلة وتصويب الأفكار الخطأ ووضعها في منظورها الصحيح من خلال الندوات والحلقات النقاشية ومواقع التواصل الاجتماعي.

