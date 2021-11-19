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أول النهار

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لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة والرسمية

الكويت وتايلند وقعتا «الإعفاء من تأشيرة الدخول المُسبقة»


وقعت الكويت وتايلند أمس اتفاقية الإعفاء من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية بين حكومة الكويت وحكومة مملكة تايلند في مقر وزارة الخارجية في العاصمة بانكوك، حيث مثل سفير الكويت لدى تايلند محمد حسين الفيلكاوي الجانب الكويتي في مراسم التوقيع، في حين مثل الجانب التايلندي وكيل وزارة الخارجية تاني تونغبكدي. وتعد الاتفاقية علامة فارقة ومهمة في العلاقات التايلندية والكويتية، حيث سيحتفل البلدان في عام 2023 بالذكرى الستين لإنشاء العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وبهذه المناسبة، أكد وكيل وزارة الخارجية التايلندي على فرصة توسيع وتعزيز التعاون بين تايلند والكويت في مختلف المجالات مثل قطاع الضيافة والطاقة والأغذية والزراعة والتكنولوجيا الحديثة مثل إنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي (AI) والأمن السيبراني. وأشار تونغبكدي أيضا إلى أن القطاع الخاص التايلندي بدأ يولي اهتماما أكبر لإمكانيات الكويت ومستعد لزيادة استثماراته فيها. وبالمثل، ترغب تايلند في تشجيع الشركات الكويتية على استكشاف فرص التجارة والاستثمار في تايلند؛ وبالتالي، فإن هذه الاتفاقية ستلعب دورا مهما للغاية في تسهيل وتعزيز التعاون بين البلدين من أجل تحقيق هذه الأهداف.


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