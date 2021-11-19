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أول النهار

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فيصل الحمود استقبل أشكناني وتسلم «كنوز أثرية»


استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود في قصر السيف أمس أستاذ الانثربولوجيا وعلم الآثار في جامعة الكويت الدكتور حسن أشكناني، حيث تسلم منه نسخة من كتابه بعنوان «كنوز أثرية». وثمّن الحمود الجهد والعطاء الكبيرين للدكتور أشكناني الذي أثمر حصوله على وسام نجمة إيطاليا برتبة فارس المقدمة من السفارة الإيطالية لدى الكويت.
وأشاد الحمود بفكرة كتاب «كنوز أثرية» الذي يعتبر أول سجل مصور «كتالوج» لآثار دولة الكويت، مؤكداً أهمية مثل هذه الإصدارات باعتبارها مرجعاً للباحثين والمختصين وسجلاً لأبناء الكويت، معرباً عن أمله لأشكناني بدوام النجاح والتوفيق.


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