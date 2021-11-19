«المسيء».. مشروع أزمة

الأولى

يبدو أن الطلب النيابي باستعجال مناقشة قانون المسيء وعرضه على مجلس الأمة في أول جلسة مقبلة والتصويت عليه نداء بالاسم مرشح ليكون مشروع أزمة بين السلطتين.

حيث حذر النائب حمدان العازمي من ان اي محاولة لعدم استقبال الطلب او عرقلته بالمناورات السياسية قائلا: الاوجب على الحكومة ان تثبت مدها يد التعاون مع النواب وان يعرض الطلب ويتم التصويت عليه ويتحمل كل منا مسؤولياته امام الرأي العام. من جانب آخر، تسلمت وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيرة الأشغال د. رنا الفارس تقرير لجنة التحقيق المشكلة بشأن قرار مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حول منح إحدى الشركات رخصة نفاذ دولية.

وأوصت اللجنة بضرورة سحب الترخيص الممنوح للشركة لمخالفته قانون إنشاء الهيئة وكذلك كل ما يترتب عليه، استنادا الى ان منح التراخيص يجب ان يكون بمراسيم من قبل مجلس الوزراء، كما أوصت باحالة الموضوع الى هيئة مكافحة الفساد لوجود شبهة تعد على المال العام. هذا وقد تسلّمت الهيئة بلاغا من الوزيرة الفارس حول هذا الموضوع ومن المتوقع صدور قرار بسحب الترخيص الأسبوع المقبل تنفيذاً لتوصيات لجنة التحقيق.

يذكر أن مجموعة من النواب طالبوا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لوجود شبهة مخالفة في قرار مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من المقرر ان يُدرج في أول جلسة مقبلة لمجلس الأمة.

وأصدرت الهيئة في وقت سابق، بياناً تؤكد فيه صحة إجراءاتها ردّاً على ما أثاره النائب عبدالله المضف، إلا ان تقرير لجنة التحقيق أكد عدم صحة الإجراءات والبيان الصادر من الهيئة.

وكان النائب عبدالله المضف نشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يرد فيه على بيان هيئة الاتصالات ويؤكد فيه أن لجنة التحقيق البرلمانية هي التي ستكون الفيصل في الموضوع.