106 عقود حكومية.. مخالفة للقانون

الأولى

كشفت تقارير حكومية رسمية، عن أن غياب التنسيق والروتين، وتأخر اعتماد المشروعات، يضربان مشاريع التنمية، لافتة الى أن نسب الإنجاز متدنية ولا ترقى للمستوى المطلوب، على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذل من أجل حصار المعوقات الإدارية والفنية والمالية التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية.

كما كشفت أرقام رسمية عن أن إجمالي العقود الحكومية التي شملها الفحص والتدقيق للسنة المالية 2020/2021 بلغت 810 عقود بقيمة 1.06 مليار دينار وأشارت الأرقام إلى عدم تضمين 106 عقود نصاً صريحاً بالعمولة بالمخالفة للقانون.

وعددت تقارير صادرة عن ديوان المحاسبة أسباب تدني نسب الإنجاز في عدة نقاط شملت «غياب التنسيق، تأخر اعتماد الموافقة على ميزانية المشاريع، التأخر في تخصيص بعض المواقع، طول الفترة الزمنية اللازمة للتجهيز وإزالة المعوقات، وتأخر إصدار الأوامر التغييرية».

واستندت تلك التقارير إلى مشروع ميناء مبارك الكبير ومحطة تنقية رفع جنوب المطلاع، باعتبارها من المشاريع التنموية التي تعاني تدني نسب الإنجاز. وأشارت إلى أن تدني وانعدام الصرف على بعض مشروعات خطة التنمية ترتب عليه عدم تحقيق الأهداف المرجوة.

وقالت مصادر لـ«النهار»، ان الأوامر التغييرية تكبد الموازنة مبالغ طائلة ولولا التقاعس عن التنفيذ لما كانت هنالك حاجة للكلفة الزائدة.