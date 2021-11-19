«لَفِي عِلِّيِّينَ»

الأولى

حددت وزارة الخارجية أمس مصير 19 شهيدا من الأسرى والمفقودين وذلك بالتعرف على هوياتهم من خلال عملية الاستعراف بالتحليل الجيني للبصمة الوراثية الذي تقوم به الإدارة العامة للأدلة الجنائية على الرفات التي تم جلبها من العراق، لينضموا إلى قائمة شهداء الكويت ممن سبق أن تم الإعلان عن التعرف على رفاتهم . صرح بذلك رئيس لجنة شؤون الأسرى والمفقودين في وزارة الخارجية السفير ربيع العدساني، الذي قال إن هؤلاء الأسرى كانوا قد اعتقلوا أثناء الغزو العراقي الغاشم على الكويت عام 1990 وقد تم جلب رفاتهم من العراق ضمن رفات الشهداء التي سبق الإعلان عن الاستعراف عليها في نوفمبر 2020 وأشهر يناير ومارس ويوليو 2021 وذلك بعد جهود مكثفة تم التوصل من خلالها إلى معلومات تتعلق بمواقع دفن في العراق .

وزاد: تم تقديم هذه المعلومات إلى اللجنة الفرعية الفنية المنبثقة عن اللجنة الثلاثية التي قررت فحص المواقع من جانب الفريق الفني العراقي بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتم العثور على رفات هؤلاء الأسرى.

وأكد أن وزارة الخارجية قامت بإبلاغ ذوي هؤلاء الأسرى فور انتهاء عملية الفحص الجيني بنتائج الاستعراف والإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن.

ونوه ببطولة الشهداء التي عكست الروح الوطنية التي يتسم بها أبناء الكويت حيث ضحى هؤلاء الشهداء بحياتهم ودافعوا بشرف عن ارض الكويت ونالوا شرف الشهادة فسجلوا أسماءهم بحروف من نور في سجل البطولة والفداء.