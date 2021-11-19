%200 تراجعاً في أسعار تذاكر الطيران

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أكد متخصصون وخبراء، تراجع أسعار تذاكر السفر ما بين 50 إلى 200%، عازين السبب الى عودة المطار الى العمل بكامل طاقته الاستيعابية وتدني تداعيات فيروس كورونا.

ولفت خبراء في قطاع السياحة والسفر، في تصريحات لـكونا، الى أن تشغيل مطار الكويت بكامل طاقته، دفع الأسعار للانحسار، متوقعين مزيداً من التراجع خلال الفترات المقبلة.

وبينوا أن المواطنين والمقيمين متشوقون للسفر، لاسيما مع بدء انحسار تداعيات فيروس كورونا المستجد في العديد من الدول التي بدأت في فتح حدودها واستقبال المسافرين مجددا.

من جهته أشار مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الخطوط الكويتية فايز العنزي إلى أن أسعار تذاكر الطيران تعتمد دائماً على حجم الطلب مقابل العرض، فيما قال الخبير السياحي كمال كبشة ان عدداً من العوامل تحدد أسعار التذاكر من بينها العرض والطلب ومصاريف التشغيل الرئيسة.