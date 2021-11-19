تحديد مصير 19 شهيداً من الأسرى والمفقودين

وطن النهار

صرح رئيس لجنة شؤون الأسرى والمفقودين في وزارة الخارجية السفير ربيع العدساني بأنه تم تحديد مصير 19 شهيدا من الأسرى والمفقودين وذلك بالتعرف على هوياتهم من خلال استمرار عملية الاستعراف بالتحليل الجيني للبصمة الوراثية الذي تقوم به الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية على الرفات التي تم جلبها من العراق لينضموا إلى قائمة شهداء الكويت ممن سبق أن تم الإعلان عن التعرف على رفاتهم وهم: الشهيد بدر مبارك حامد البريعصي، الشهيد بدر متعب عبيد المطيري، الشهيد حسين علي جاسم الشمري، الشهيد خالد دعيج عبد الله الخالدي، الشهيد سعد منصور محسن العجمي، الشهيد سعود نايف جزاع الديحاني، الشهيد سعيد عواض عايد الرشيدي، الشهيد صلاح حسين ساير العنزي، الشهيد فارس عبد الرحمن فارس المطيري، الشهيد فارس محمد دحام العنزي، الشهيد فواز بطيحان دغيم المطيري، الشهيد محمد حمود عبيد الهوله، الشهيد محمد عبداللطيف عبد العزيز الخراز، الشهيد مخلد جبيران شريد الديحاني، الشهيد موسى ستار جابر العنزي، الشهيد نايف خلف خويدر العنزي، الشهيد نايف عواض عايد الرشيدي، الشهيد نايف محمل ضيف الله المطيري، الشهيد وليد مخلد حامد البريعصي.

وقال العدساني إن هؤلاء الأسرى كانوا قد اعتقلوا أثناء الغزو العراقي الغاشم على الكويت عام 1990 وقد تم جلب رفاتهم من العراق ضمن رفات الشهداء التي سبق الإعلان عن الاستعراف عليها في شهر نوفمبر 2020 وأشهر يناير ومارس ويوليو 2021 وذلك بعد جهود مكثفة تم التوصل من خلالها إلى معلومات تتعلق بمواقع دفن في العراق وتقديم هذه المعلومات إلى اللجنة الفرعية الفنية المنبثقة عن اللجنة الثلاثية التي قررت فحص المواقع من جانب الفريق الفني العراقي بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتم العثور على رفات هؤلاء الأسرى.

وأكد أن وزارة الخارجية قامت بإبلاغ ذوي هؤلاء الأسرى فور انتهاء عملية الفحص الجيني بنتائج الاستعراف والإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن.

