مكتب الشهيد: لن ننسى بطولات وتضحيات أبطالنا

وطن النهار

قال المدير العام لمكتب تكريم الشهداء وأسرهم صلاح العوفان إنه في نطاق اهتمام القيادة السياسية في الكويت بقيادة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وحرص وزير الديوان الأميري رئيس مجلس الامناء بمكتب الشهيد الشيخ محمد العبدالله، فقد تم اكتشاف رفات 19من شهداء الكويت الأبرار حيث وصل عدد الرفات حتى تاريخه 293 من أصل 605.

وأوضح العوفان في تصريح صحافي أنه تم ذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للأدلة الجنائية ولجنة شؤون الأسرى والمفقودين بوزارة الخارجية في الكويت، وقد تم التواصل مع ذوي الشهداء لإبلاغهم بالإجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل إتمام إيصال رفات من ارتقوا إلى مصاف الشهادة إلى مثواهم الأخير.

وأكد العوفان ان الكويت قيادة وحكومة وشعباً لن تنسى بطولات هؤلاء الأسرى والمفقودين وسيظلون بالذاكرة الى الابد هؤلاء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الكويت وضربوا مثالا رائعا في الوطنية والفداء وسجلوا أسماءهم في سجل الشرف والبطولة بعد أن واجهوا الموت بكل شجاعة من أجل عودة الشرعية الى الكويت الغالية وشعبها الابي متضرعا إلى الباري عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وأضاف المدير العام لمكتب تكريم الشهداء وأسرهم صلاح العوفان أن الكويت بقيادتها السياسية، لن تنسى ابناءها الذين قدموا ارواحهم فداء لها ولن يهدأ لها بال قبل دفن آخر رفات لشهدائنا الأبرار الذين ضحوا بالغالي والنفيس في ثرى هذا الوطن.

