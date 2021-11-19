الفارس قدَّمت بلاغاً بشبهة تعدٍ على المال العام

وطن النهار

تسلمت وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيرة الأشغال العامة الدكتورة رنا الفارس تقرير لجنة التحقيق المشكلة بشأن قرار مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رقم 188 لسنة 2021 بشأن منح إحدى الشركات رخصة نفاذ دولية. وأوصت اللجنة بضرورة سحب الترخيص الممنوح للشركة لمخالفته قانون إنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وكل ما يترتب على منح الترخيص للشركة، وذلك بسبب وجوب منح التراخيص بمراسيم من قبل مجلس الوزراء، بالاضافة الى ضرورة احالة الموضوع الى هيئة مكافحة الفساد لوجود شبهة التعدي على المال العام. هذا وتسلّمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد بلاغاً بشبهة التعدي على المال العام بشأن الترخيص المقدم من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات مقدّم من قبل وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رنا الفارس، حيث من المتوقع صدور قرار بسحب الترخيص الممنوح الأسبوع المقبل تنفيذاً لتوصيات لجنة التحقيق. والجدير بالذكر أن هناك طلباً مقدّماً من مجموعة من نواب مجلس الأمة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لوجود شبهة مخالفة في قرار مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مخالفة القرار بمنح الترخيص، سيدرج في أول جلسة مقبلة لمجلس الأمة. وأصدرت الهيئة في وقت سابق، بياناً تؤكد فيه صحة إجراءاتها بشأن منح الترخيص ردّاً على ما أثاره النائب عبدالله المضف، إلا ان تقرير لجنة التحقيق يؤكد عدم صحة الإجراءات والبيان الصادر من الهيئة. كما نشر النائب عبدالله المضف فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يرد فيه على بيان هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وأكد فيه أن لجنة التحقيق البرلمانية هي التي ستكون الفيصل في الموضوع.

