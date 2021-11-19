«الإدارية» ألغت «إحالة مهندس إلى التقاعد»

وطن النهار

بعد رفض الاستجابة لطلب المحكمة ونكولها عن تقديم اسباب قرار إحالة مهندس في وزارة الإسكان الى التقاعد، قضت المحكمة الادارية بالغاء القرار وإلزامها بإعادة المدعي الى عمله، ما يعني ان الجهة التي لا تقدم اسباب الاحالة للتقاعد سيتم اعادة المحالين للتقاعد الى عملهم. وأشارت المحكمة في حيثياتها ان عدم تقديم الجهة المدعى عليها الأسباب ولعدة مرات معناه ان القرار خطأ ولا تريد الجهة تقديم رأيها، ما يعني الاستجابة لطلب المدعي وإلغاء القرار مع إلزام الجهة المدعي عليها بالمصروفات . وقالت دفاع المهندس المحامية حوراء الحبيب خلال مرافعتها ان القرار خطأ ومعيب قانونا لأكثر من سبب، منها ان الإحالة للتقاعد يجب ان تصدر من الوزير وليس من مدير عام الإسكان، اضافة الى انه يجب ان تكون الإحالة للتقاعد بهدف المصلحة العامة مع إعطاء راتب تقاعدي، لكن المؤسسة بإحالة موكلي لك تتبع ذلك كله.

واكدت المحكمة انه وبعد بحث أوراق الدعوى بأنه لا مناص من إعمال القرينة القضائية المستمدة من نكول الجهة الإدارية لصالح المدعي بالتسليم لها بصحة ما يدعيه من أن هذا القرار صدر بالمخالفة لصحيح القانون وأنه صدر من غير مختص بإصداره.

