الكويت فازت بمقعد «تنفيذي» الـ «يونسكو»

وطن النهار

أعلن المندوب الدائم للكويت لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) ادم الملا عن فوز الكويت بمقعد في المجلس التنفيذي التابع للمنظمة الدولية للفترة 2021-2025.

وأعرب الملا في تصريح لـ«كونا» عن بالغ سعادته بحصول الكويت على 153 صوتا من إجمالي 193 دولة عضو. واهدى المندوب الدائم هذا الانجاز الى صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد وولي العهد سمو الشيخ مشعل الاحمد وحكومة وشعب الكويت.

كما اعرب عن شكره لجهود وزارتي التربية والخارجية لما بذلوه في تحقيق الدعم المطلوب، مبديا سعادته وبالغ الشكر والامتنان لثقة الدول الاعضاء بالكويت مؤكدا الالتزام بالتعاون مع جميع الدول الاعضاء في المنظمة لتحقيق الاهداف المشتركة.

وقال الملا ان «حصول الكويت على هذا الرقم المشرف ما هو الا انعكاس لسمعتها ومنزلتها في الاوساط الدولية وجهودها المبذولة في دفع عجلة التنمية نحو بناء السلام في عقول البشر». واكد اهمية المجلس التنفيذي لليونسكو الذي يعد احد اهم هياكل ثلاثة موجودة في المنظمة حيث يقوم بالمصادقة على ميزانيتها واعداد برامجها واستراتيجياتها ومشاريعها.

وأوضح أن مهام ومسؤوليات المجلس التنفيذي -الذي يجتمع مرتين بالسنة- تستمد بصورة رئيسة من الميثاق التأسيسي ومن النظم والتوجيهات التي يصدرها المؤتمر العام، مشيرا الى ان بعض قرارات المؤتمر العام تكمل هذه القواعد. وشهدت هذه الانتخابات تنافس اربع دول عربية هي إلى جانب الكويت كل من الاردن ومصر والمغرب على ثلاثة مقاعد حيث حلت الكويت في المركز الاول.

