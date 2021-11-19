سهام الفريح: الاهتمام بحقوق الطفل ليحيا حياة كريمة وآمنة

وطن النهار

دعت رئيس لجنة حقوق الطفل بالديوان الوطني لحقوق الانسان د. سهام الفريح الهيئات والمنظمات المعنية بحقوق الطفل الى الاهتمام بحقوق الطفل الواجبة ليحيى حياة كريمة آمنة.

وقالت الفريح في بيان صحافي اصدرته لجنة حقوق الطفل في الديوان تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل الموافق العشرين من نوفمبر من كل عام انه «بحسب الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي اقرتها الامم المتحدة عام 1989 ودخلت حيز التنفيذ عام 1995 فان للاطفال في كل مكان في العالم منظومة من الحقوق الخاصة بالطفل تكفل له حقوق التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والغذائية وكذلك التثقيف واللهو».

واستعرضت اوضاع الطفل ببلدان عربية تشهد اضطرابات سياسية مثل سورية واليمن والعراق حيث يحرم الاطفال هناك من ابسط الحقوق كحق التعليم والرعاية والحماية والحياة والعيش الملائم، وكذلك الطفل الفلسطيني الذي حرم اباؤه من قبل 60 عاماً من جميع حقوقهم من قبل دولة الاعتداء الاسرائيلي التي وقعت على اتفاقيات دولية تكيل بمكيالين، فهي تنفذها كاملة مع الطفل الاسرائيلي وخالفتها في جميع بنودها مع الطفل الفلسطيني واعتبرت نهاية عمر الطفولة هو 16 لكي يقع تحت طائلة القوانين الجائرة والجزاءات التي تطاله كما تطال الكبار.

