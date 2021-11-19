«الأعلى للتخطيط» نظَّم ورشة «خارطة الطريق تجاه تحولها في الكويت»

وطن النهار

نظمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ورشة عمل بعنوان خارطة الطريق نحو التحول في الطاقة بالكويت وذلك بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي ومشاركة مجموعة من جهات القطاع العام والخاص ذات العلاقة بالإضافة إلى المكاتب الدولية المقيمة في الكويت والمجتمع المدني.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد المهدي في كلمة ألقاها إن الورشة ستستعرض خارطة الطريق نحو التحول في الطاقة بالكويت بالإضافة إلى النتائج الأولية للملخص التنفيذي للإطار الاستراتيجي لاستراتيجية الطاقة المستدامة في الكويت المقدمة من قبل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا (ESCWA). وأشار إلى أن الورشة تناولت التطورات المحلية في مجال الطاقة ونقاط الضعف المتعددة التي قد تواجه الكويت والتحديات البيئية بما في ذلك النقص في المياه والتصحر والظروف الجوية الصعبة والأضرار طويلة الأجل التي تلحق بالنظم البيئية، مؤكدا أن العالم يشهد اخيرا بداية جادة نحو التحول في إمدادات الطاقة العالمية نحو مصادر طاقة نظيفة خالية من الانبعاثات الكربونية.

وأضاف أن الكويت يتعين عليها دمج الطاقة المستدامة على نحو أفضل كعنصر أساس في السياسات الإنمائية الوطنية عن طريق الربط المباشر بين أهداف السياسة العامة في قطاعات مثل الطاقة والمياه والنقل والتخطيط الحضري مع التشديد على أهمية إدارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة لضمان استخدام وإنتاج الطاقة على نحو مستدام.

