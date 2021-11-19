العلي: ردع من يضمر السوء للكويت أو المملكة

وطن النهار

أكّد وزير الداخلية وزير الدفاع بالانابة الشيخ ثامر العلي ان تمرين رماية الخليج دليل التكامل بين الدول باسلحتها وبذخيراتها وباتصالاتها لتكون رادعا لكل من يضمر سوءا سواء للكويت او للمملكة العربية السعودية، مشيرا الى ان هذا التكامل مستمر بقيادة وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون واخص فيه دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.

وقال العلي في تصريح للصحافيين على هامش التمرين الختامي لرماية الخليج 2021 في مجمع ميادين الاديرع بمشاركة وحدات من القوات البرية الملكية السعودية وقوة سيارتن من القوات الاميركية الشكر للأشقاء في المملكة العربية السعودية والاصدقاء في الولايات المتحدة الاميركية على هذا التمرين المشترك والذي بني منذ سنوات عدة.

ومن جهته، قال قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير سعداء جدا على تواجدنا على ارض الكويت الحبيبة مع اخواننا واشقاء المصير المشترك.

واضاف الفريق المطير ان هذا التمرين رماية الخليج شاركت القوات البرية الملكية السعودية مع الاشقاء في القوة البرية الكويتية والاصدقاء في الجيش الاميركي، موضحا انه نفذ بعض العمليات العسكرية والميدانية المختلفة تمهيدا لرفع جهوزية وقدرات الوحدات المشاركة للدفاع وحماية امن الخليج العربي وامن المنطقة عموما.

وقال: نبارك لجميع المشاركين هذا النجاح الملحوظ ومثل هذه التمارين ترفع من درجة استعداد الوحدات وتزيد من التعاون والعمل العسكري المشترك وايضا تبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم تمهيدا لعمليات عسكرية مستقبلية ومباركا للجميع هذا النجاح واشكر القيادة الكويتية على ما بذل من جهود وتسهيلات لانجاح التمرين.

ومن جانبه، قال آمر القوة البرية الكويتية اللواء الركن محمد عبدالعزيز الظفيري نشهد اليوم المشروع النهائي لفعاليات وانشطة تمرين رماية الخليج 2021 الذي شاركت فيه قوات برية كويتية والقوة الملكية البرية السعودية بالاضافة الى القوات المركزية الاميركية، مشيرا الى ان هذا التمرين يجسد روح الاخوة والتعاون والشراكة والتنسيق المشترك ما بين القوات المسلحة والبلدان الشقيقة والصديقة.

واضاف الظفيري ان التمرين شمل الكثير من المحاضرات والتدريبات العملية، وسعى المخططون خلال الايام السابقة الى تحقيق الاهداف المرجوة وهو توحيد المفاهيم حول التخطيط والتدريب وتنفيذ العمليات البرية المشتركة وصولا الى تحقيق التجانس والتوافق بين الوحدات المشاركة سواء على المستوى العملياتي او التكتيكي.

وفي سياق متصل، قال قائد قوة الواجب الاميركي العقيد الركن روبل لي مدير عمليات قوة الواجب سيارتن دون رودز: لقد أمضينا الأيام العشرة الماضية في العمل مع أصدقائنا الكويتيين والسعوديين واجتمعنا معًا وقمنا بالكثير من التدريبات على دبابات برادلي، واجتمع الجنود معًا وتعلموا كيفية التواصل بكلمات بسيطة بالطبع ولكن الأهم من ذلك هو ما اعتقدت أنه الأكثر أهمية. بدأوا في استخدام ما تسمونه الرسومات التشغيلية للرسم على الخريطة ثم فهم الجميع بعضهم وعندما دخلوا الدبابة أو داخل برادلي، حيث كان ذلك الطريق السريع لهذه المهمة.. لقد تعلموا تكتيكات وتقنيات وإجراءات مختلفة من بعضهم، وكان من الرائع حقًا رؤية ذلك ليكون جزءًا من الحدث ثم رأيت اليوم نتائج كل هذا العمل الشاق معًا، والتعلم من بعضنا، ثم في نهاية اليوم، إنه حدث مشترك رائع،شكرا جزيلا.

حضور التمرين

وزير الداخلية وزير الدفاع بالانابة الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح

رئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح

نائب رئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن فهد عبدالرحمن الناصر

سفير خادم الحرمين الشريفين سمو الامير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود

سفير الولايات المتحدة الاميركية الينا رومانوسكي

قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد عبدالله المطير

قائد قوات البرية الاميركية الوسطى الفريق الركن رونالد كلارك

آمر القوة البرية الكويتية اللواء الركن محمد عبدالعزيز الظفيري

