وطن النهار

دعا وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ ثامر العلي إلى استمرار تدريب الطلبة الضباط وفق أحدث البرامج التدريبية والعلوم التكنولوجية لمواجهة التطورات التي طرأت على أساليب الجريمة ولحماية المجتمع من مرتكبيها.

جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة أمس عقب اطلاع وزير الداخلية على طابور المسير (عبور الطبيعة) للطلبة الضباط في الدفعة الـ(30) اختصاص والدفعة الـ(47) الذي يقام لرفع القدرة البدنية لديهم للعمل تحت أي ضغط وفي أصعب الظروف.

وقال الشيخ ثامر العلي إن وزارة الداخلية تولي اهتماما خاصا بالتدريب العملي لرجل الأمن ووضعه في ظروف مختلفة للوقوف على جاهزيته واستعداده للتعامل مع أي أحداث طارئة بهدف الحفاظ على أمن وأمان البلاد.

واضاف أن أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية هي إحدى حصون الوطن وقلاعه الثابتة في إعداد الكوادر الأمنية المؤهلة علميا وتدريبيا إذ تقوم بتخريج رجل أمن متسلح بالعلم والمعرفة والتدريب متمنيا التوفيق للطلبة الضباط في مسيرتهم العملية ليكونوا اعضاء فاعلين في المنظومة الأمنية وخدمة الوطن.

وأثنى على الجدية والحماس التي أبداها المشاركون بالطابور المسير والقوة البدنية والتدريبية العالية التي يتمتعون بها والتي تمكنهم من القيام بالأعمال التي ستوكل إليهم بعد تخرجهم، معربا عن شكره لجميع القيادات الأمنية التي اسهمت في تدريب الطلبة الضباط وتأهليهم علميا وميدانيا للتعامل مع جميع الأحداث والظروف.

وشهد وزير الداخلية خلال الزيارة عرضا ميدانيا للطلبة ضباط الاختصاص اشتمل على مجموعة مختلفة من المهارات القتالية والعسكرية إضافة إلى استعراض للرماية بالذخيرة الحية.

