«الأشغال»: تسلم ابتدائي لـ «مبنى أمن المنشآت»

وطن النهار

اكتملت أعمال مشروع عقد انشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مشروع الإدارة العامة لأمن المنشآت التابع لوزارة الداخلية والذي تنفذه وزارة الاشغال العامة عبر كوادرها من الشباب الكويتي، حيث جارٍ توصيل المياه العذبة من قبل وزارة الكهرباء والماء الى جانب العمل على استكمال ايصال التيار الكهربائي للمشروع ومن ثم يتم الفحص والتشغيل ليتم استلام المشروع بشكل ابتدائي للوقوف على وجود اي ملاحظات من المقاول بناء على المخططات والمواصفات ليتم بعدها تسليمه للجهة المستفيدة وهي وزارة الداخلية.

ويبلغ مسطح أرض المشروع 40 الف متر مربع ومساحة البناء الكلية 21.500 الف متر مربع، بتكلفة اجمالية للمشروع تقدر بـ 12 مليونا و261 الف دينار.

ويتكون المشروع من 4 مبان رئيسة: المبنى الإداري ويتكون من سرداب وأرضي ودور أول، وكذلك الحال بالنسبة لمبنى التدريب. أما المبنيان الآخران ومباني الخدمات فجميعها عبارة عن أرضي وأول فقط. ويتضمن كذلك مواقف سيارات أرضية تتسع لنحو 300 سيارة.

