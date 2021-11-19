الروتين وغياب التنسيق يضربان المشاريع التنموية

مال وأعمال

كشفت تقارير حكومية أن غياب التنسيق والروتين وتأخر اعتماد المشروعات يضربان مشاريع التنمية، لافتة الى أن نسب الإنجاز متدنية للغاية ولا ترقى للمستوى المطلوب، على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذل من أجل حصار المعوقات الإدارية والفنية والمالية التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية.

وقد عددت تلك التقارير تدني نسب الإنجاز في عدة نقاط شملت : غياب التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، تأخر وصول اعتماد الموافقة على ميزانية المشاريع الفرعية التابعة للمشروع، التأخر في تخصيص بعض المواقع الخاصة بالمشاريع، طول الفترة الزمنية اللازمة للتجهيز وإزالة المعوقات، تأخر موافقة الجهات، طول فترة الإجراءات وانتظار الموافقة من وزارة المواصلات على التصميم وتأخر إصدار الأوامر التغييرية من الجهات الرقابية.

واستندت تلك التقارير إلى مشروع ميناء مبارك الكبير ومحطة تنقية رفع جنوب المطلاع باعتبارها من المشاريع التنموية التي تعاني تدني نسب الإنجاز.

وأشارت إلى أن تدني وانعدام الصرف على بعض مشروعات خطة التنمية ترتب عليه عدم تحقيق الأهداف المرجوة من إدراج تلك الاعتمادات بالميزانية بالمخالفة للقواعد الواردة بتعميم وزارة المالية لسنة 2019 الخاص باعداد تقديرات ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية.

ومن جهة أخرى، كشفت أرقام رسمية عن أن إجمالي العقود الحكومية التي شملها الفحص والتدقيق للسنة المالية 2020/2021 بلغت 810 عقود بقيمة 1.06 مليار دينار.

وبلغ عدد الجهات الحكومية حوالي 29 جهة من بينها وزارات : المواصلات والنفط والكهرباء والطيران المدني والأوقاف وغيرها.

وأشارت الأرقام إلى عدم تضمين 106 عقود نصاً صريحاً بالعمولة بالمخالفة للمادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1996 وتخص تلك العقود جهات حكومية من بينها : الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الخارجية ووزارة المالية.

جدير بالذكر أن الكويت انفقت على مشاريعها التنموية في 11 عاماً الممتدة من 2010/2011 إلى 2020/2021 أكثر من 30 مليار دينار، إلا أن وتيرة تنفيذ المشروعات على مستوى الخطط السنوية متدنٍ للغاية والمشاريع المنجزة تكاد تكون صفرية.

فوفقاً لخطة التنمية في 2020/2021، من بين 123 مشروعاً لم ينجز مشروع واحد وظل ما يقارب من 104 مشروعات في مرحلة التحضير والتنفيذ و5 مشروعات لم تبدأ و14 مشروعاً في مرحلة التسليم.

