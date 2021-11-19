«الجشع» في الأسواق يتفوّق على الخوف

مال وأعمال

يعتقد الرئيس التنفيذي لمجموعة غولدمان ساكس، ديفيد سولومون أن الأسواق قد تواجه وقتاً عصيباً في المستقبل، مع مساعي الاقتصاد العالمي للخروج من التأثير المفاجئ للوباء.

وقال سولومون خلال منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد في سنغافورة: «عندما أعود للوراء وأفكر في مسيرتي المهنية التي دامت 40 عاماً، كانت هناك فترات تجاوز فيها الجشع إحساس الخوف في الكثير من المرات- نحن في إحدى تلك الفترات». وأضاف «تجربتي تقول إن تلك الفترات لم تدم طويلاً. شيء ما سيعيد التوازن».

وقال سولومون: «هناك احتمالات بأن أسعار الفائدة سترتفع، وإذا ارتفعت فإن هذا في حد ذاته سوف يزيل جزءا من وفرة السيولة من بعض الأسواق».

وقال سولومون: «أعتقد أن الصين تريد تنمية أسواق رأس المال لديها، وتريد المزيد من نشاط الإدراج في هونغ كونغ».

ويرى أن مشاركة المؤسسات العالمية يعزز أسواق رأس المال الصينية، وأضاف «أعتقد أن الحكومة الصينية ستستمر في دعم ذلك، لكن العالم يمكن أن يتغير».

