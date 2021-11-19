البنك الدولي: تحويلات المغتربين لمستويات قياسية في 2021

مال وأعمال

يتوقَّع البنك الدولي أن تسجل التحويلات المالية من المغتربين حول العالم إلى بلدانهم الأصلية مستوى قياسياً هذا العام بدعم من الزيادة الكبيرة بتحويلات المهاجرين في الولايات المتحدة إلى دول أميركا اللاتينية.

وقال البنك الدولي، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، في تقرير صدر أمس الأربعاء، إنَّ هناك توقُّعات بنمو التحويلات للدول منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة 7.3% هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وتوقَّع التقرير أن يصل معدل نمو التحويلات لدول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إلى 21.6% بدعم من مجموعة عوامل، أبرزها: القلق بشأن «كوفيد-19»، والأعاصير، إلى جانب تحسن الاقتصاد الأميركي، والقفزة في أعداد المهاجرين المسافرين للولايات المتحدة.

تفوق الزيادة المحتملة توقُّعات البنك الدولي البالغة 2.6% في مايو، التي تأتي بعد انخفاض بنسبة 1.6% في عام 2020 - وهي أقل بكثير من توقُّع انخفاض بنسبة 20%. وقد ساعدت التحويلات من المغتربين بالخارج في دعم الأشخاص الذين يعانون من صعوبات اقتصادية في بلدانهم الأصلية.

من المرجح زيادة التحويلات للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 9.7%، وبنسبة 8% لجنوب آسيا، و6.2% لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، و5.3% لأوروبا وآسيا الوسطى.

في حين يتوقَّع أن تنخفض التحويلات لشرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 4%.

قال ميشال روتكوفسكي، المدير العالمي للحماية الاجتماعية والوظائف في البنك الدولي في بيان: «تكمِّل تحويلات المهاجرين بنسبة كبيرة دور برامج الدعم النقدي الحكومي المقدَّم للأسر التي عانت من صعوبات اقتصادية خلال أزمة كوفيد-19، ويجب أن يتم تسهيل تدفق تلك التحويلات لتوفير الإغاثة للأسر التي تعاني، وأن تصبح مكوناً رئيساً في السياسات الحكومية لدعم التعافي العالمي من الوباء».

نقاط بارزة أخرى من تقرير البنك الدولي:

- أكبر 5 دول تلقت تحويلات في عام 2021 هي: الهند، والصين، والمكسيك، والفلبين، ومصر.

- أكبر الدول المتلقية للتحويلات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي هي: تونغا، ولبنان، وجمهورية قيرغيزستان، وطاجيكستان، وهندوراس.

- بلغ متوسط ??كلفة إرسال الأموال عبر الحدود الدولية 6.4% في الربع الأول من هذا العام، أي أكثر من ضعف المستهدف البالغ 3%، والمحدد في أهداف التنمية المستدامة للبنك الدولي. وكانت التحويلات إلى أفريقيا وجنوب الصحراء أكثرها كلفة، فقد وصلت إلى 8%.

- الولايات المتحدة كانت أكبر مصدر للتحويلات في عام 2020، تليها الإمارات، والسعودية، وسويسرا.

زيادة المهاجرين لأميركا

واجه المسؤولون الأميركيون زيادة قياسية العام الماضي مع عبور أكثر من 1.7 مليون مهاجر من حدودها مع المكسيك، كما كان غالبية المهاجرين الذين تم القبض عليهم خلال العام 2021 -ما يقرب من 1.4 مليون- ينحدرون من المكسيك، والمثلث الشمالي لـ هندوراس، والسلفادور، وغواتيمالا.

حفَّز «كوفيد-19» مئات الآلاف، وأغلبهم من أميركا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي للتوجه إلى الشمال، ما أدى إلى تعقيد جهود إدارة بايدن.

يتوقَّع البنك الدولي أن تمثل الزيادة بأعداد المهاجرين للولايات المتحدة «عاملاً مهماً» وراء الزيادة في حجم التحويلات إلى أميركا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي.

قال البنك: «إنَّ الزيادة الكبيرة بالتحويلات المالية للمكسيك تعكس حجم الأموال التي يتلقاها المهاجرون العابرون من هندوراس، والسلفادور، وغواتيمالا، وهايتي، وفنزويلا، وكوبا، والعديد من الدول الأخرى».

وأضاف أنَّ الآثار السلبية لمرض «كوفيد-19» على الدول والأضرار التي سبَّبها إعصار «غريس»، وإعصار «إيدا» أيضاً، قد ساهمت في زيادة تدفقات التحويلات المالية إلى المكسيك وأميركا الوسطى.

