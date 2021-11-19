العبدالله: «المعلومات الجغرافية» نقطة تحول في التطور التكنولوجي

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تحت رعاية وبحضور الرئيس الفخري للمجموعة الكويتية لمستخدمي نظم المعلومات الجغرافية الشيخ أحمد العبد الله، نظمت المجموعة الكويتية لمستخدمي نظم المعلومات الجغرافية «KGUG» احتفالية خاصة بذكرى اليوم العالمي لأنظمة المعلومات الجغرافية GIS DAY في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي لمجموعة شركة أوبن وير الممثل الحصري لشركة «ايزري» وبمشاركة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، معهد الكويت للأبحاث العلمية، الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ووزارة الكهرباء والماء والطاقة. وأعرب الرئيس الفخري للمجموعة الكويتية لمستخدمي نظم المعلومات الجغرافية الشيخ أحمد العبد الله الصباح عن سعادته البالغة بالاحتفالية في الكويت التي تتزامن احتفاليات نظيرة في جميع دول العالم بمناسبة اليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية GIS day، التي شكلت منذ انطلاقها نقطة تحول بارزة في التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم لاسيما الكويت، مشيراً الى استخدام تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية في مختلف مناحي الحياة، خصوصاً في الآونة الأخيرة بمواجهة جائحة كورونا، واعتماد بعض الجهات البحثية العالمية الكبرى مثل جامعة جون هوبكنز الأميركية عليها في متابعة انتشار الوباء وانحساره لحظة بلحظة.

وأضاف بكلمة ألقاها في افتتاح الاحتفالية ان أنظمة المعلومات الجغرافية محور أساس في منظومة العمل المتكاملة لتحقيق رؤية كويت جديدة 2035، بل انها حجر الزاوية للاستدامة ومواصلة النمو والانجاز على كل الأصعدة والمستويات، لافتاً الى الاستخدامات العديدة للجي آي اس ومن أهمها حماية البيئة والتنبؤ بالكوارث الطبيعية، اضافة الى مكافحة التصحر ومواجهة نفوق الأسماك من خلال تقنيات الاستشعار المبكر.

بدوره قال عضو المجموعة الكويتية لمستخدمي نظم المعلومات الجغرافية والأستاذ في جامعة الكويت الدكتور جاسم العلي الاحتفال باليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية، يستهدف بالدرجة الأولى توعية المجتمع بتقنيات الانظمة الجغرافية وتطبيقاتها المتنوعة، مما يساهم في تعزيز التعاون بين الجامعة، والقطاعين العام والخاص، عبر التواصل مع المختصين بتقنيات الجيومكانية واستخداماتها التي تتزايد يوماً بعد يوم في ظل التطور التكنولوجي الهائل والمتسارع الذي يشهده العالم، مشيراً احتفال أكثر من 100 دولة حول العالم باليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية من خلال تنظيم فعاليات مختلفة تشترك جميعها في انطلاقها بذات اليوم.

وأردف الاحتفالية تعد ملتقى مثالياً للمتخصصين في العلوم المكانية بمختلف التخصصات، ووسيلة ناجعة وفعالة للتواصل المباشر مع فئة الشباب الكويتي لمشاركتهم أهم استخدامات تكنولوجيا أنظمة المعلومات الجغرافية، وعلمها المتخصص في دراسة المكان، مؤكداً على مساهمة الحدث في بناء جسور التعاون ما بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية والخاصة المهتمة بالمجال ونشر ثقافة نظم المعلومات الجغرافية والاطلاع على الجديد في اطاره من خلال تجمع علمي يضم العديد من المتخصصين وطلبة العلم في رحاب جامعة الكويت. من جهتها أكدت المدير التنفيذي لشركة أوبن وير سناء سلمان على أهمية نظم المعلومات الجغرافية ودورها في العالم اليوم، مشيرة الى أن إنشاء وتطوير نظام معلومات جغرافي لأي جهة أو مؤسسة أو إدارة لم يعد أمرًا اختياريًا في عصر المعلومات الرقمية الضخمة والمتغيرة، بل أصبح ضرورة ملحة وأداة تحليلية علمية حاسمة وفاعلة للإسهام في عملية دعم واتخاذ القرار.

وأضافت ان العديد من الوزارات والهيئات الحكومية وغير الحكومية في الداخل وفي العالم تدرك أهمية نظام المعلومات الجغرافي ودوره في مساعدتها على إدارة مهامها من خلال تخزين وإدارة ومشاركة بياناتها مع العديد من الوحدات والأقسام داخل المؤسسة الواحدة ومع العديد من الجهات الخارجية.

