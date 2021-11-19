200 % انخفاضاً في أسعار تذاكر الطيران

مال وأعمال

شهدت أسعار تذاكر السفر أخيرا تراجعا بنسبة تراوحت ما بين 50 و200 في المئة إلى بعض وجهات السفر بعد تشغيل مطار الكويت الدولي بكامل طاقته الاستيعابية في 24 أكتوبر الماضي.

وقال عدد من المتخصصين في قطاع السياحة والسفر في الكويت إن المواطنين والمقيمين متشوقون للسفر لاسيما مع بدء انحسار تداعيات فيروس كورونا المستجد في العديد من الدول التي بدأت في فتح حدودها واستقبال المسافرين مجددا.

وأضاف هؤلاء في لقاءات متفرقة مع (كونا) إن ارتفاع أسعار التذاكر كان بسبب محدوديتها موضحين أنه من الناحية الاقتصادية تدخل عوامل عدة في تحديد أسعار التذاكر أبرزها عامل العرض والطلب إذ كلما زاد الطلب مع قلة المعروض زادت الأسعار.

وبينوا أن تداعيات جائحة كورونا أدت إلى إغلاق معظم مطارات العالم وإيقاف الطائرات عن التشغيل إذ كانت الطائرات تعمل بسعة منخفضة جدا ولا تستطيع هذه السعة التشغيلية أن تحقق أرباحا للشركات ما أدى إلى خسائر كبيرة وإغلاق وإفلاس عدد كبير من الشركات.

وقال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في شركة الخطوط الجوية الكويتية فايز العنزي لـ(كونا) إن أسعار تذاكر الطيران تعتمد دائما على حجم الطلب مقابل العرض.

وأضاف العنزي أن الخطوط الكويتية زادت عدد رحلاتها على نفس وجهاتها مع سريان قرار مجلس الوزراء المعني بتشغيل مطار الكويت الدولي بكامل طاقته الاستيعابية منذ 24 أكتوبر الماضي متوقعا افتتاح وجهات جديدة في الفترة المقبلة.

وأعرب عن الأمل في انتعاش وعودة حركة السفر كما كانت قبل جائحة (كورونا) لافتا إلى أن الخطوط الكويتية على أتم الجاهزية والاستعداد لاستيعاب عدد كبير من المسافرين في مبنى الركاب (تي 4).

من جهته قال الخبير السياحي كمال كبشة لـ(كونا) إن أسعار تذاكر الطيران بدأت تشهد انخفاضا ملحوظا تزيد نسبته على 200 في المئة لاسيما في أسعار تذاكر المغادرة من الكويت مقابل ارتفاع أسعار (العودة) إلى البلاد.

وأضاف كبشه أن أسعار التذاكر تحددها عوامل كثيرة أهمها العرض والطلب ومصاريف التشغيل الرئيسة مشيرا إلى أن الاقبال على السفر زاد بنسبة ضئيلة تقدر بنحو 20 في المئة قبل تشغيل مطار الكويت الدولي بكامل طاقته الاستيعابية.

وأوضح أن الطريق مازال غير ممهد كليا لعودة حركة الطيران إلى ما قبل (كورنا) نظرا لعوامل كثيرة أبرزها القيود المفروضة من حكومات بعض الدول ومنها الحجر المؤسسي الالزامي والحجر المنزلي وفحص (بي سي ار) وتخوف المسافرين من الإصابة بالفيروس ومعوقات الاجراءات في بعض المطارات.

من جانبه قال نائب المدير العام في شركة سفريات نسيب عدنان إن قرار تشغيل مطار الكويت الدولي بشكل كامل ساهم في انخفاض أسعار تذاكر الطيران لبعض الوجهات مثل تركيا ومصر وباريس وميونخ بنسبة تبلغ أكثر من 50 في المئة.

وأضاف عدنان أن أسعار بعض الوجهات مثل دبي ولندن والهند والفلبين وجدة مازالت مرتفعة مقارنة مع ما قبل فيروس كورونا بسبب زيادة الطلب على هذه الوجهات وقلة عدد الرحلات المباشرة اليها.

وتوقع انتعاش حركة الطيران بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة وعودة حركة الطيران إلى سابق عهدها بحلول الربع الأول من العام المقبل.

