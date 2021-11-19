«مايكروسوفت» تتعاون مع «تكنولوجيا المعلومات» لتدريب القياديين

مال وأعمال

أعلن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عن انتهاء تنفيذ ورشة عمل للقياديين حول «مفهوم التحول الرقمي في القطاع الحكومي» بالتعاون مع كل من شركة مايكروسوفت وشركة جارتنر وشركةDeloitte العالمية، حيث يهدف البرنامج إلى دعم القياديين في القطاع الحكومي للاستفادة من التقنيات العصرية وتمكينهم من المساهمة في تحويل الحكومة رقمياً، وتعزيز العملية التطويرية للخدمات وتحسين تجربة المواطن، بما يتوافق مع رؤية الكويت 2035.

وعلى هامش الورشة أشادت وزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس بأهمية الورشة التدريبية وأكدت أنها ستُلقي بثمارها على القياديين لتمكينهم من تسريع رحلة التحول الرقمي في البلاد.

وقالت مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات هيا الودعاني: «إننا سعداء جداً بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل مايكروسوفت لإنجاح هذه المبادرة التي لا تعتبر جديدة بالنسبة لنا، حيث يحرص الجهاز بشكل مستمر على الاستفادة من الخبرات

العالمية عن طريق المبادرات التوعوية بما يتماشى مع خطط البلاد لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة».

وقال المدير العام لمايكروسوفت في الكويت علاء الدين كريم،: «نفخر بالشراكة مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والتي تعد جزءاً من سلسلة من الشراكات السابقة التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من التقنيات المتطورة والارتقاء بالكوادر الوطنية بما يمكنهم من المساهمة في تسريع رؤية الحكومة الذكية في الكويت. ان استمرارية الاعمال وازدهارها لن تتم الا على يد قادة مهرة قادرين على اتخاذ قرارات مستنيرة لتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين وتسهيل الحياة في المجتمع».

