«الأهلي المتحد» توَّج 20 عميلاً في السحب الأسبوعي لــ «الحصاد الإسلامي»

مال وأعمال

قام البنك الأهلي المتحد بإجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذى يقدم ما يزيد عن 750 جائزة سنويا، وينفرد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار والذي يقدم أكبر قيمة من الجوائز إلى أكبر عدد من الفائزين، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الانترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.

وأسفر السحب عن حصول 20 عميلاً على 1000 دينار لكل منهم وهم: رفيف علي بوحمد، ومريم خالد العباسي، وريم أحمد أشرفي، وعبدالتواب بكر عبدالتواب، وفهاد عبدالله فهاد، ودلال جمال الأيوبي، ناصرأحمد الغيص، ولمياء عبد الرزاق الحنيان، وموسى محمد موسى، وبدر صالح علي العنزي، وأحمد محمد السبتي، وحسن أحمد حسن، ومساعد محمد المنيس، وسليمان جاسم السبيعي، وسعيد عماد الدين علي، وظافر محمود طربوش، واحمد علي الحوالة، وعبدالله سالم العلي، وجمال علي الكندري، وعدي وليد رشيد.

وتتضمن سحوبات الحصاد العديد من الجوائز، من بينها جائزة بقيمة 100 ألف د.ك في كل من عيد الفطر وعيد الأضحي وتبقى الجائزة الربع سنوية الكبرى بقيمة 250 ألف د.ك أهم ما يطمح إليه العملاء لتحقيق تطلعاتهم. كذلك تقدم جوائز الحصاد 20 جائزة أسبوعية بقيمة ألف د.ك لكل رابح. وكذلك، لأول مرة في الكويت، تم تقديم «سحب الأفضلية» الربع سنوي بقيمة 25 ألف د.ك حصريا للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ من قبل بأي من جوائز الحصاد الإسلامي خلال السنوات الخمس الأخيرة بشرط مرور عام على فتح حساباتهم وتتيح كل 50 د.ك في حساب العملاء ضمن هذه الفئة فرصة واحدة للدخول في السحب.

وبالإضافة إلى هذه الباقة من الجوائز المميزة، يحظى العملاء بأرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة ضمن هذا الحساب، وهو ما يجعل حساب الحصاد الإسلامي فريدا من نوعه وجذاباً لكل أفراد المجتمع الراغبين في التوفير من خلال تحقيقه للعديد من المميزات سواء على المدى القصير أو على المدى الطويل.

