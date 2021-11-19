بنك وربة يطرح خدمة تحويل الأموال مع «ويسترن يونيون» على مدار الساعة

مال وأعمال

أعلن بنك وربة عن طرح خدمة رقمية جديدة لتحويل الأموال عبر «ويسترن يونيون» على مدار الساعة لأكثر من 200 دولة حول العالم، وذلك عبر تطبيق بنك وربة للخدمات المصرفية لتسهيل تحويل الأموال دون عناء التوجه للمكاتب الخاصة بتحويل الأموال.

وقد تم توفير خدمة ويسترن يونيون عبر تطبيق بنك وربة حيث يمكن للعميل ارسال الأموال الى مستفيدين يمكن تحديدهم مسبقاً، ويوفر النظام شاشة اسعار الصرف والمبلغ المخصوم والمبلغ المراد ارساله، ويتم بعد عملية التحقق انشاء رمز الاستلام الخاص بـ( MTCN) الذي يمكن المستفيد من استلام الأموال بشكل نقدي عبر مكاتب ويسترن يونيون المتواجدة في اكثر من 200 دولة على مدار الساعة وطوال ايام الأسبوع، وبهذه المناسبة صرح رئيس المجموعة الرقمية محمد عاطف الشريف في بنك وربة «ان البنك يسعى من خلال الاستثمار في العديد من القنوات الالكترونية الى توفير خدمات خاصة لعملائه واتاحة الوصول الى حساباتهم البنكية على مدار الساعة بحيث يمكنهم تلبية جميع الاحتياجات المالية لأسرهم واتمام جميع المعاملات المالية بشكل فوري على مدار الساعة.

وأكد الشريف على ان هناك ميزة يمكن ان يستفيد منها عملاء البنك كثيري السفر حيث يمكنهم التحويل لأنفسهم من خلال تطبيق البنك، والذهاب الى اقرب فرع لـ «ويسترن يونيون» واستلام المبلغ، لافتاً الى ان هذه الميزة تجعل السفر اكثر راحة حيث لا قلق في حال تعثر حصول العميل على النقود اذا حدثت مشكلة بالبطاقة البنكية؛ لأن الحل البديل موجود ومتاح بسهولة.

وأوضح الشريف بأن هناك العديد من المميزات لهذه الخدمة منها: سرعة وسهولة الاستخدام، والأسعار التنافسية لصرف العملات الأجنبية، مع امكانية تتبع حالة المعاملة، اضافة الى امكانية استلام المبالغ نقدية وبشكل فوري من قبل المستفيد، خاصة وأن هناك قنوات دفع متعددة حول العالم، علماً بأن الحد الأقصى للتحويل عبر «ويسترن يونيون» 3 آلاف دينار يومياً. هذا وسوف يتمكن العملاء من ربط برنامج الولاء الخاص بويسترن يونيون وكذلك اضافة رمز الخصم ليتمكنوا من الاستفادة من خصومات ويسترن يونيون.

