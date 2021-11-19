المؤشرات تتألق للجلسة الثالثة

مال وأعمال

واصلت البورصة ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي ليصعد مؤشرها العام 0.17 في المئة، وارتفع السوق الأول 0.21 في المئة، وسجل المؤشران الرئيسي و«رئيسي 50» نمواً بنسبة 0.04 في المئة و0.15 في المئة على الترتيب. وشهدت القيمة السوقية للبورصة في نهاية جلسة امس صعوداً بقيمة 72 مليون دينار وبنسبة 0.16 في المئة، لترتفع من 42.669 مليار دينار الى 42.741 مليار دينار، وزادت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 68 مليون دينار وبنسبة 0.68 في المئة من 31.963 مليار دينار الى 32.031 مليار دينار، كما زادت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.03 في المئة وبقيمة 4 ملايين دينار من 10.705 مليارات دينار الى 10.709 مليارات دينار.

