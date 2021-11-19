«إن سي إم للاستثمار» فازت بجائزة وسيط الفوركس الأكثر موثوقية

مال وأعمال

في انجاز جديد ورائد على مستوى شركات الاستثمار، حصدت شركة ان سي ام للاستثمار جائزة جديدة تُضاف الى سجل الشركة الحافل بالجوائز التقديرية خلال الأعوام الماضية، حيث حازت الشركة على جائزة «وسيط الفوركس الأكثر موثوقية لعام 2021» من مؤسسة وورلد بزنس اوتلوك.

وجاء فوز شركة ان سي ام للاستثمار بهذه الجائزة المرموقة، تتويجاً لمسيرة الشركة ونجاحاتها الاستثنائية على مختلف الأصعدة خلال عام 2021، لتؤكد شركة ان سي ام من جديد مكانتها المرموقة كواحدة من بين شركات الاستثمار والتداول الالكتروني الرائدة في الكويت والمنطقة.

وقالت شركة ان سي ام للاستثمار في بيان صحافي، ان مؤسسة وورلد بزنس اوتلوك كرمت فريق عمل الشركة وعلى رأسهم المدير المالي طيار شريف الذي حصل على جائزة المدير المالي الأفضل اقليميا.

وفي هذا السياق، شريف: «يعتبر حصولنا على هذا التقدير الدولي من مؤسسة عالمية مرموقة مثل وورلد بزنس اوتلوك دليلاً على قدرة وكفاءة فريق الشركة في تقديم خدمات ومنتجات متطورة ومبتكرة، ونحن سعداء بهذا التكريم، لكوننا دائما من اوائل الشركات الموجودة في المحافل الاقتصادية والمالية الدولية على الدوام وتحقيقنا المزيد من الانجازات فهي الجائزة الثانية التي تحصل عليها الشركة هذا العام حيث كنا قد حصلنا على جائزة افضل وسيط الكتروني معتمد في دول مجلس التعاون الخليجي في معرض فوركس دبي اكسبو الذي قد عُقد في سبتمبر الماضي».

واستطرد شريف ان حصول شركة ان سي ام للاستثمار على جائزة وسيط الفوركس الأكثر موثوقية هو فخر للشركة ولجميع العاملين فيها، حيث ان المحافظة على ثقة العملاء وولائهم في ظل ازدياد الشركات الوهمية وحالات الاحتيال ليس بالأمر اليسير، ولكن في ان سي ام للاستثمار تم بناء ثقة العملاء منذ اليوم الأول لتأسيسها وكانت لدينا القدرة على المحافظة على هذه الثقة وتدعيمها بالمصداقية والأمان فاستمرت على مدى السنوات، فلقد عملت ان سي ام للاستثمار لأكثر من عقد من الزمان ولا تزال المهنية والكفاءة والثقة هي اللبنة الأساسية في استمرار اعمالها حتى اليوم».

واختتمت الشركة تصريحاتها بشكر جميع فريق المهنيين العاملين فيها لاسيما مع جهودهم الأخيرة بعد افتتاح خدمة العملاء على مدار24/6 والتحديث الجديد لتطبيق ان سي ام للاستثمار للهواتف الذكية الذي لاقى اقبالا واسعا وساهم في زيادة اعداد المستخدمين وتسهيل جميع العمليات المرتبطة بالتداول الالكتروني.

