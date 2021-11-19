التقرير اليومى للبورصة

الجمعة 19 نوفمبر 2021 ,14 ربيع الآخرة 1443
رقم العدد:
4328
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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دوليه
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
مال وأعمال
مال وأعمال
النهار Weekend
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
دوليه
مال وأعمال
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