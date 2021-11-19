«أنانتارا الجبل الأخضر».. منتجع أسطوري في سلطنة عُمان

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يعد منتجع «أنانتارا الجبل الأخضر» جوهرة نادرة في قلب هضبة سيق الصخرية في الجبل الأخضر الأسطوري في سلطنة عُمان، تمتد على ارتفاع 2000 متر فوق مستوى سطح االبحر، بمحاذاة الحافة المتعرجة للوادي الكبير.

ويتميز منتجع أنانتارا الجبل الأخضر بالكثير من المميزات الفريدة، وهو أعلى منتجع خمس نجوم في الشرق الأوسط ومن بين أعلى المنتجعات على مستوى العالم ، و ملاذ خلاب بين أحضان الجبال وأجوائها اللطيفة يبعد مسافة ساعتين بالسيارة عن مسقط، يقع هذا المنتجع الخلاب والمغرق بالرفاهية وسط الجبال الخضراء الأسطورية، ويكشف مناظر خلابة على الوادي من على علو شاهق، حيث يُعد أحد أعلى المنتجعات في العالم ، وقد استوحت تصاميم المنتجع من البيئة المتفردة لمنطقة الجبل الأخضر وما حوله من مناطق أثرية..

ويعكس منتجع أنانتارا الجبل الأخضر البهاء العُماني في أحد أجمل المواقع الطبيعية الخلابة أحد أعلى المنتجعات الفاخرة في العالم ويقدم الفندق عدداً من الغرف والفيلات الفاخرة والتي تتمتع بإطلالة بانورامية على الجرف المقابل، الوادي والحدائق المحيطة، أما مرافق الفندق فمتعددة ومتميزة نذكر منها المسابح المتنوعة أهمها المسبح غير المتناهي والمسبح ذو الإطلالة، إلى جانب مركز العافية والساونا.

يقدم « انانتارا» عدد من الخدمات المميزة للنزلاء أهمها خدمة استئجار السيارات، خدمات التجميل، موقف آمن للسيارات، وموقف للسيارات خاص بذوي الاحتياجات الخاصة، ويضم منتجع انانتارا الجبل الاخضر 5 من المطاعم الفاخرة التي تقدم أطباقاً متنوعة من بلدان مختلفة مثل الأطباق الهندية، الإيطالية، الشرقية والعالمية على هيئة بوفية مفتوح وقائمة انتقائية. وافتتح «أنانتارا الجبل الأخضر» عام 2016 ليكون مثالا للفن المعماري العتيق في مدينة نزوى العمانية‎ ويبلغ عدد غرف منتجع أنانتارا الجبل الأخضر ذي الـ «5 نجوم» 115 غرفة وفيلا خاصة بإطلالة بانورامية على المناظر الطبيعية الخلابة التي يتغير لونها في أي وقت من اليوم، إذ تحيط به جبال شاهقة، وعدد كبير من الوديان المليئة بأشجار التين والزيتون وغيرها،

ولمحبي الفخامة والرفاهية يضم «أنانتارا الجبل الأخضر» فيلا خاصة على طراز ألف ليلة وليلة بمساحة تبلغ 700 متر مربع من الخصوصية المطلقة، والتي تحتوي على حمام سباحة متحكم في درجة حرارته. وقد وقع كثير من المشاهير في حب هذا المكان؛ من أبرزهم: الأمير تشارلز، الذي لا يزال يعود إليه كثيرا في العطلات الخاصة، ورئيس الوزراء الفرنسي السابق فرانسوا هولاند في إحدى زياراته لعمان، وسيلفيو بيرلوسكوني رئيس وزراء إيطاليا السابق في رحلة خاصة.

