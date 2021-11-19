الحسيني تواجه التحديات في «حبي الباهر»

النهار Weekend

انتهت الفنانة ايمان الحسيني من تصوير مشاهدها في مسلسل «حبي الباهر» وذلك بمشاركة باقة من نجوم الكويت والخليج، وفيه تقدم شخصية فتاة تدعى ابتهال تمر بالكثير من التحولات في حياتها، وتواجه صعوبات وتحديات تفرضها عليها ظروف اجتماعية وأسرية، ومن المقرر عرض المسلسل في رمضان المقبل.

وسبق ان صرحت الحسيني إنها حريصة على التنويع في أعمالها، مؤكدة أنها ستظهر في كل مسلسل ستقوم بالمشاركة به بشخصية مختلفة تماماً وأنها تتطلع إلى تجسيد دور مركَّب لا سيما بعد أن تعرّف عليها الجمهور في أعمالها السابقة بشخصية الفتاة الهادئة

والمسلسل تجري أحداثه في 30 حلقة، ويناقش قضايا عدة تلامس شرائح مختلفة من المجتمع، وهو من تأليف علياء الكاظمي، وإخراج خالد جمال، وإنتاج شركة ديتونا للإنتاج الفني، وسيعرض في رمضان العام المقبل بمشاركة عدد كبير من نجوم الدراما، وعلى رأسهم الفنان القدير جاسم النبهان، إضافة إلى إبراهيم الحربي وباسمة حمادة وزهرة الخرجي وحمد أشكناني وفوز الشطي وعبدالله التركماني وفي الشرقاوي ومحمد الدوسري وحسين الحداد وغيرهم.

كما تشارك في تصوير المسلسل (عند شارع 9)، وهو من إنتاج «ابيز برودكشن» للإنتاج الفني، وسيعرض على التلفزيونات والمنصات الرقمية في الفترة المقبلة.

والمسلسل الجديد تدور أحداثه ضمن قالب اجتماعي تشويقي كوميدي، مكون من 8 حلقات فقط، وهو من تأليف محمد الكندري، وإخراج حسين أبل، وبطولة الفنانة أسمهان توفيق، وعلي جمعة، وأسامة المزيعل، وأبرار الكويتية، وضاري الرشدان، وجمال الشطي، ومحمد رمضان وغيرهم.

كما انتهت من عرض مسلسل «مكان آمن للحب» من تأليف محمد القفاص وسارة ديب واخراج محمد القفاص والمسلسل من بطولة نور وميس كمر وعبدالله التركماني وسلوى الجراش ومروة خليل وحسن عبد العلي ونخبة كبيرة من الفنانين وتمنت أن يكون المشاهد قد استمتع بهذا العمل في الجزء الاول.

