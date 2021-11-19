مصطفى فهمي وطليقته فاتن موسى.. الصعود إلى الهاوية!

النهار Weekend

مازالت واقعة طلاق النجم مصطفى فهمي من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى تشعل مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن أنها القصة الدائمة على موائد أهل الفن في جلساتهم الخاصة في ظل تبادل الاتهامات بين الطرفين.. والتي وصلت إلى الشرطة بعد اتهام مصطفى لطليقته ومن معها باقتحام شقة العائلة والاستيلاء على أموال وممتلكات العائلة التي تضم أيضا شقيقه حسين فهمي.

الزواج بين مصطفى وفاتن استمر 6 سنوات كانت بدايته لقاء جمع بين مصطفى فهمي وفاتن موسى في أحد المهرجانات الفنية في دبي، ونشأت بينهما وقتها علاقة حب تطورت إلى الزواج، وتحكي فاتن في مقابلة سابقة في برنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس أنها لم تكن تتخيل أن تصل علاقة الحب إلى الزواج، مشيرة إلى أنه رجل شرقي من الدرجة الأولى أو «سي السيد» كما يطلق عليه في مصر، موضحة أنه في بعض الأحيان يرفض ارتداءها ملابس جريئة لأنه رجل غيور.

كلام فاتن عن مصطفى فهمي ومدى حبها له، كان السبب في دهشة البعض من خبر انفصالهما، وخبر الطلاق كان مفاجئا للجمهور الذي صدم للوهلة الأولى بعد إعلان الخبر.

خبر الطلاق أعلنته المحامية سناء لحظي التي أكدت أن انفصال الفنان مصطفى فهمي عن زوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى تم بعد زواج دام لست سنوات، وقالت إن مصطفى قرر أن ينفصل عن زوجته في هدوء تام.

وفي أعقاب ذلك، نشرت فاتن موسى من خلال صفحتها الرسمية بيانا قالت فيه إنها تلقت نبأ طلاقها غيابيا من زوجها الفنان مصطفى فهمي وتفاجأت بالخبر تماما مثلها مثل كل الجمهور والساحة الإعلامية، وأضافت أنها سافرت إلى بلدها لبنان لحضور حفل خطبة شقيقتها منى وكان مفترضاً أن يرافقهما زوجها مصطفى فهمي بعد أن تمموا حجز تذاكر الطيران وكل ترتيبات السفر، إلا أنه اعتذر في اللحظة الأخيرة بعد الأحداث الأمنية التي شهدتها العاصمة بيروت مؤخرا، خصوصا وأنه كان مرتبطا بظروف عمل وخشي من تصاعد الوضع الأمني في بيروت. الأمر لم يتوقف عند حدود الانفصال، عادت وكتبت فاتن موسى عبر حسابها الرسمي على إنستجرام أنها تفاجأت وهي في بيروت بأن مصطفي فهمي قام بإيقاف رقم هاتفها الشخصي الذي تستخدمه في التواصل مع عائلتها، قائلة: «وقد فعلها بنية وهدف وقصد مضاعفة الضغط عليّ وقطعي عن التواصل عن الجميع». لم يتحدث مصطفى فهمي منذ بداية الأزمة لكنه خرج ببيان رسمي يكشف فيه الحقيقة الكاملة للرد على طليقته، قال فيه: «ما زال عدد كبير من الناس لا يعرف ثقافة الاحترام عند الاختلاف، والتباعد دون تجريح فما أسهل التجريح والاتهام وما أصعب أن يصون الإنسان للآخرين سيرتهم وصورتهم حتى بعد أن يحدث بينهم ما يجعلهم يتأكدون من أنهم لن يستمروا رفقاء الدرب، والناس في هذا فريقان، منهم من يحب أن يظهر نفسه ضحية ويكون هذا غالبا عكس الحقيقة، ومنهم من يتبع الطريق الصعب ويتمسك بحفظ اسم وكرامة وسمعة الآخر الذي اختلف معه مهما كلفه الأمر». وردت فاتن موسى بطريقة غير مباشرة على البيان الذي أصدره مصطفى فهمي، حيث كتبت عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام: «ذهب إلى المسجد ليشتكي ربه من الذين ظلموا، فوجدهم يصلون في الصف الأول»، وأضافت: «فقرة اليوم، ممثل يلعب دور الضحية بامتياز ومن أجدر منه في إتقانه، إلا إذا اضطر إلى ذلك».

وعادت فاتن وأكدت أن مصطفى فهمي يقوم بتشويه صورتها والخوض في سمعتها وسيرتها عبر «بردوكاستات» ممنهجة يرسلها تباعا على تطبيق «واتساب» لكل جهات الاتصال عنده، وكل الأصدقاء والمعارف والزملاء. وأضافت فاتن: «بيانات مغرضة كاذبة غير حقيقية تمسني وتطالني بالباطل، إضافة لإطلاق العنان للسانه وخياله في الجلسات الخاصة بشتمي واتهامي زورا والمساس بي وإنكار فضلى وقيمتي وحضوري بحياته، والخوض في سمعتي والافتراء عليّ، وقول ونسج حكايات عجيبة قذرة بحقي تحمل كل ما فيه المساس بكرامتي وسمعتي وأخلاقي وسلوكي؛ بهدف الحشد حوله وتشويه سمعتي وصورتي والتشهير بي وتبرير ما اقترفه بحقي غدرا وعدوانا والتضييق على وإضعافي، فلا أجد نصيرا إزاء استقوائه عليّ والاستبداد بى». وجاء رد فاتن موسى بعدما أصدر محامي مصطفى فهمي بيانا، وحرر محاميه محضرا بقسم شرطة الدقي يتهم طليقته بالاستيلاء على متعلقات من شقة الزوجية بالدقي. وجاء في بيان مصطفى فهمي أنه فوجئ أثناء وجوده خارج القاهرة، باتصال هاتفي من حارس العقار الكائن به شقة والده ليبلغه أن طليقته حضرت ومعها عدد كبير من البودي جارد وسيدتان مجهولتان تدَّعى واحدة منهما أنها والدتها، وقد اقتحموا شقة والده وكسروا الأقفال، وحصلوا على ما بداخل الشقة من أموال ومتعلقات خاصة به وشقيقه الفنان حسين فهمي، وتحتوي الشقة على أوراق ومستندات ومقتنيات العائلة بالكامل، وأن الحارس لم يستطع التصدي بمفرده لكل هؤلاء، فطلب منه الفنان مصطفى فهمي إبلاغ شرطة النجدة، بحسب البيان.

