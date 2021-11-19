لينا شاماميان على «طريق الشمس» في لحظات العلا

النهار Weekend

تحيي الفنانة لينا شاماميان أمسية موسيقية ضمن حفلات مرايا في العاشر من ديسمبر الحالي.

تقدم شاماميان موسيقى غنائية كلاسيكية تعكس خلفيتها في دراسة الأوبرا الكلاسيكية ومشاركتها في عدد من مشاريع الموسيقى العالمية.

يمزج أسلوب لينا الفريد بين الأنماط التقليدية للأغاني الشرقية من العالم العربي وأرمينيا مع الكلاسيكيات الغربية، مع دمج الآلات الشرقية التقليدية في تناغم مع نظيراتها الغربية لتكون النتيجة الإحساس بالروح الموسيقية مع ارتجال يثير إعجاب الجماهير. ومع حفل موسيقي تقدمه لينا في مرايا بعنوان «طريق الشمس»، تعد لينا جمهورها السعودي بحدث خاص.

حيث ستكون الحفلة مقدمة في شكل رحلة سفر على طول طريق موسيقي يمر بين الشام والخليج والأندلس وأرمينيا، ليصل إلى موسيقى الجاز والبوب الكلاسيكي الحديث الغربي. على خشبة المسرح، يتألف الأوركسترا بقيادة المايسترو الروسي الأرمني ألكسندر إراديانن مع عازفي الجاز والأوتار من مصر. أما الإدارة الموسيقية للحفل فيقوم بها الموسيقي البلجيكي التركي جيهان سيزر.

