خالد النبوي يشارك في رمضان 2022 بمسلسل «راجعين يا هوى»

النهار Weekend

يستعد الفنان خالد النبوي للمشاركة في موسم دراما رمضان القادم 2022، بمسلسل يحمل اسم «راجعين يا هوى».

والمسلسل من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، والذي قُدم كعمل إذاعي في عام 2003، ويعمل المؤلف محمد سليمان عبدالملك حاليًا على الانتهاء من المعالجة الدرامية وسيناريو وحوار جديد للعمل، لتقديمه في رمضان القادم.

وفيلم «قمر 14» من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري، وتدور أحداث العمل في خلال 5 حكايات، وكل حكاية تقدم بفنانين مختلفين عن باقي الحكايات.

الحكاية الأولى، غادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، والتانية، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والثالثة، أحمد مالك، وبيومى فؤاد، ومى الغيط، والرابعة، دينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، والخامسة، خالد النبوى وشيرين رضا، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران، إخراج هادى الباجورى.

