مي عمر عضو لجنه تحكيم في المهرجان الدولي للفيلم بالداخلة

النهار Weekend

عبرت الفنانة مي عمر عن سعادتها باختيارها كعضو لجنه تحكيم في الدورة العاشرة للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة بالأقاليم الجنوبية المغربية في الفترة من 8 الى 12 ديسمبر.

وكتبت، على حسابها الخاص على موقع «انستجرام»: «يشرفني ان أتواجد كعضو لجنه تحكيم في الدورة العاشرة للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة بالأقاليم الجنوبية المغربية في الفترة من 8 الى 12 ديسمبر».

وأضافت: «المهرجان تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمشاركة ستة عشر بلدا، وعرض أزيد من 35 فيلما».

وتابعت: «تعرف هذه الدورة تنظيم المسابقة الرسمية للفيلم الطويل التي تتنافس فيها سبعة أفلام من الكوت ديفوار، ونيجيريا، وغانا، ومصر، والكاميرون، وبوركينافاسو، والمغرب، وذلك للظفر بجائزة الداخلة الكبرى».

