وفاة نقيب الفنانين السوريين زهير رمضان

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أعلنت نقابة الفنانين السوريين وفاة الفنان السوري زهير رمضان بعد صراع مع المرض وكانت النقابة السورية قد نفت قبل أيام الأخبار المتداولة حول وفاة رمضان بعد تدهور وضعه الصحي، حيث عانى من التهاب رئوي شديد منذ فترة.

وكشفت النقابة أن الفنان زهير رمضان كان يمر بعارض صحي يمنعه من الكلام أو المراسلة، وقد تم منــع الزيارات عنه حرصًا على سلامته وخيمت حالة من الحزن على الوسط الفني منذ إعلان خبر وفاة الفنان زهير رمضان وسارع العشرات من الفنانين إلى نعيه عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد شغل منصب نقيب الفنانين السوريين، واشتهر بشخصية الضابط «أبو جودت» في مسلسل باب الحارة وشخصية المختار في مسلسل ضيعة ضايعة.

