شيماء الكندري: الكويت تحتل المرتبة الثانية عالمياً بمرض «السكر»

النهار Weekend

تحتل الكويت المرتبة الثانية عالميا في الاصابة بداء السكري النوع الثاني وذلك نتيجة انتشار الاغذية المليئة بالدهون والسكريات وقلة النشاط اليومي للافراد... بمناسبة اليوم العالمي للسكر «النهار» التقت الدكتورة شيماء الكندري اخصائية أمراض جلدية وتناسلية في حوار خاص لمعرفة أكثر التغيرات الجلدية المصاحبة لداء السكري ومضاعفاتها:

ماهو الفرق بين النوع الاول والنوع الثاني من داء السكري؟

النوع الاول من داء السكري يعانون من نقص افراز هرمون الانسولين في الدم مما ينتج عنه ارتفاع في معدل السكر في الجسم لذلك فعلاجهم الاساسي يعتمد على إبر الانسولين بشكل يومي ومستمر مدى الحياة وهذا النوع عادة ما يظهر في سن مبكرة منذ الطفولة . أما النوع الثاني من داء السكري فهو ينتج عن مقاومة خلايا الجسم للاستجابة لهرمون الانسولين مما يترتب عليه ارتفاع معدل السكر في الدم وعلاجهم يتمثل بتناولأقراص تحفز استجابة الخلايا للانسولين وعادة ما يظهر هذا النوع من السكر في عمر متأخر.

برأيك ما سبب انتشار داء السكري النوع الثاني عند المجتمع الكويتي دونه من الشعوب الأخرى؟

تحتل الكويت المرتبة الثانية عالميا في الإصابة بداء السكري وانتشار داء السكري عند أفراد المجتمع الكويتي ناتج عن السمنة المفرطة ونقص الحركة عند افراد المجتمع وذلك بسبب الطقس الحار الذي يمنع الافراد من مزاولة الرياضة في الهواء الطلق.

هل هناك تغيرات جلدية تطرأ على مرضى السكري النوع الثاني دون غيرهم؟ وما السبب؟

نعم... نتيجة ارتفاع معدل السكر في الدم نتيجة مقاومة الخلايا للاستجابة لهرمون الانسولين مما ينتج عنه تغيرات عدة في الجسم منها تركز تخزين الدهون في منطقة البطن والخواصر وخلل في وظائف الكليتين والقلب وانسداد الشرايين واعتلال في الوظائف الحسية للجهاز العصبي... كما ان العينين من الاعضاء التي تتأثر بارتفاع نسبة الانسولين والسكر في الدم.

هل هناك علامات تطرأ على الجلد وتنبه الشخص بإصابته بداء السكري؟

نعم... هناك العديد من الامراض الجلدية التي تطرأ على مرضى السكري والتي قد تكون العلامة الاولى التي تظهر في الجسم ومنها تكرارالاصابة بالالتهابات الفطرية خصوصا في المناطق التناسلية ومنطقة الابطين... كما أن ظهور النخر الشحمي السكري necrobiosis lipoidica diabeticorum في الساقين مؤشر على الاصابة بداء السكري ظهور النوع القرحي من فطريات قدم الرياضي والحبيبوم الحلقي granuloma annulare بشكل منتشر في الجسم دلالة على وجود السكر عند الشخص.

هل هناك امراض جلدية تؤدي للاصابة بداء السكري سواء النوع الاول أو الثاني؟

في الحقيقة لا يوجد ولكن هناك العديد من الامراض الجلدية المرتبط ظهورها بتشخيص داء السكري عند المريض مثل الصدفية... التي اثبتتالدراسات بأنها اذا كانت منتشرة عند الشخص بشكل كبير وكانت مصاحبة للسمنة وأمراض القلب فإن نسبة إصابة الشخص بداء السكري تكون مرتفعه

هل صحيح بأن مرضى السكري يصابون بتقدم سن البشرة مبكرا وما الاسباب وراء ذلك؟

نعم... عند ارتفاع نسبة السكر في الدم عند المريض فإن تكسر ألياف الكولاجين في البشرة يرتفع لدرجة تظهر معها التجاعيد في سن مبكرة عندالمريض ولذلك فإن مريض السكر قد يبدو في سن اكبر من سنه.

ما اسباب ارتفاع معدل الاصابة في الغرغرينا عند مرضى السكري؟

ارتفاع معدل السكر في الدم عند مريض السكري سواء النوع الاول او الثاني يؤدي إلى خلل في الوظائف الحسية للأعصاب خصوصا في الاطراف مثل القدمين واليدين مما ينتج عنه عدم احساس المريض في الأطراف... واذا كان المريض يمشي وأصيب في قدمه فإنه لا يشعر بالاصابة مما ينتج عنه جروح والتهابات جلدية تؤدي للغرغرينا وهي موت الانسجة في الجلد واذا كانت الحالة متطورة ينتج عنه بتر للساقين او اليدين لا سمح الله.

ما هو الاعتلال الجلدي السكري diabetic dermopathy؟

هو عبارة عن ظهور بقع بنية في الساقين عند مريض السكري ويكون الاحساس فيها قليلا لذلك فإن التقرحات الجلدية تظهر في هذه البقع بكثرة... وهي نتيجة ارتفاع معدل السكر في الدم الذي يسد سريان الدم في الشعيرات الدموية الدقيقة في الساقين.

هل صحيح بأن مرضى السكري المصابين في خلل بوظائف الكليتين تظهر عليهم تغيرات جلدية وما هي؟

طبعا ومنها إصفرار لون البشرة وبهتانها.. وظهور ما يسمى بالبورفيريا الجلدية المتأخرة المكتسبة acquired porphyria cutanea tarda وهي عبارة عن ظهور طفح جلدي على كامل الجسم وتكون على شكل تصلب وضمور واحمرار ورؤوس بيضاء في الجلد... خصوصا عند مرضى غسيل الكلى نتيجة تطور داء السكري عندهم.

ما هي نصيحتك لمرضى السكري للمحافظة على بشرة صحية بأطول وقت ممكن؟

نصيحتي لجميع مرضى السكري في الالتزام بتناول طعام صحي وممارسة الرياضة وزيادة شرب الماء للمحافظة على بشرة صحية والابتعاد عن مضاعفات داء السكر في عمر مبكر.. ودعواتي للجميع بصحة وعافية.

