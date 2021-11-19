14 طعاماً مفيداً وشاملاً ومتوازناً لمرضى السكر

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قد تجدين صعوبة في معرفة أفضل الأطعمة التي يجب تناولها عند إصابتكِ أو أي فرد بأسرتكِ بمرض السكري، لأن هدفك الرئيس التحكم في مستويات السكر في الدم، ومنع مضاعفات المرض، ولكن من المهم معرفة أنه رغم أن الامتناع عن بعض الأطعمة سيضبط نسبة السكر في الدم، فإن العامل الأكثر أهمية اتباع نظام غذائي شامل ومغذٍ ومتوازن، حتى لا يفقد الجسم الفيتامينات والمعادن الموجودة في مختلف الأطعمة. لا يوجد نظام غذائي محدد لمرض السكري، ولكن توجد أطعمة مفيدة لمرضى السكر وأخرى ممنوعة.

أطعمة مفيدة لمرضى السكر من المعروف أن تجنب الأطعمة التي تزيد مستويات السكر في الدم، وتقوي مقاومة الإنسولين، يحافظ على الصحة، ويقلل خطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري في المستقبل، ويمكن أن يكون للنظام الغذائي دور رئيسي في الوقاية من مرض السكري ومعالجته، فيما يلي أمثلة لأفضل أطعمة لمرضى السكر:

الأسماك الدهنية: تحتوي الأسماك الدهنية (السلمون والسردين والرنجة والأنشوجة والماكريل) على مصدر كبير للبروتين، وهو أمر مهم لتنظيم نسبة السكر في الدم.

الخضراوات الورقية: الخضراوات الورقية الخضراء غنية بعناصر غذائية مهمة، كفيتامين «ج» ومضادات الأكسدة التي تحمي القلب وتقي من أمراض عديدة، وهي مغذية للغاية ومنخفضة السعرات الحرارية، ومفيدة في خفض السكر.

الأفوكادو: يحتوي الأفوكادو على أقل من غرام من السكر، وعدد قليل من الكربوهيدرات، ونسبة كبيرة من الألياف، ودهون صحية، ويرتبط بالوقاية من مرض السكري بشكل عام.

البيض: يحسن البيض عوامل الخطر لأمراض القلب، ويعزز المعالجة الجيدة لسكر الدم، ويعطي إحساسا بالشبع.

بذور الشيا: هذه البذور غذاء رائع لمرضى السكري، وتحتوي على كميات عالية من الألياف، ما ينقص الوزن، ويحافظ على المستوى الطبيعي للجلوكوز في الدم.

الفاصوليا: الفاصوليا لذيذة ومغذية، وتساعد على خفض نسبة السكر في الدم، ما يجعلها خيارا صحيا لمرضى السكري.

الزبادي: يضبط الزبادي مستويات السكر في الدم، ويقلل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، وقد يخفف الوزن.

المكسرات: المكسرات إضافة صحية لنظام غذائي متوازن، فهي غنية بالألياف، وتخفض نسبة السكر في الدم، ومستويات الكوليسترول الضار.

البروكلي: من أكثر الخضراوات ذات القيمة الغذائية العالية، وهو غذاء منخفض السعرات الحرارية، وقليل الكربوهيدرات.

زيت الزيتون البكر: يحتوي زيت الزيتون البكر الممتاز على حمض «الأوليك» الصحي. وهو من الدهون الأحادية غير المشبعة التي ثبت أنها تضبط نسبة السكر في الدم.

بذور الكتان: بذور الكتان غذاء صحي جدا، وتقلل مستويات السكر في الدم، وتحسن استجابة الجسم للإنسولين.

خل التفاح: خل التفاح له فوائد صحية عديدة، ويحسن مستويات السكر في الدم.

الثوم: يخفض الثوم نسبة السكر في الدم والالتهابات والكوليسترول الضار وضغط الدم.

اليقطين (القرع): يحتوي القرع الصيفي والشتوي على مضادات الأكسدة المفيدة للجسم، ويخفض نسبة السكر في الدم.

