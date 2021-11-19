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أطعمة ممنوعة لمرضى السكر يجب أن تتضمن أهدافك الرئيسة الابتعاد عن الدهون غير الصحية والسكريات السائلة والحبوب المصنعة، والأطعمة الأخرى التي تحتوي على الكربوهيدرات المكررة، ولأن تناول أطعمة معينة يمكن أن يرفع مستويات السكر في الدم، ما قد يزيد خطر الإصابة بالأمراض، نعرض لك في ما يلي أبرز الأطعمة الممنوعة لمرضى السكري:

المشروبات المحلاة بالسكر: المشروبات الغازية المحلاة ومشروبات الطاقة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، يرتبط محتواها العالي من الفركتوز بمقاومة الإنسولين، وزيادة خطر الإصابة بالسكري في حالاته الأخطر، بالإضافة إلى السمنة والكبد الدهني وأمراض أخرى.

الدهون المتحولة: الدهون الصناعية غير المشبعة غير صحية تماما، فهي دهون غير مشبعة ومعدلة كيميائيا لزيادة ثباتها. وترتبط بالالتهابات ومقاومة الإنسولين وزيادة دهون البطن وأمراض القلب.

الخبز الأبيض والأرز والمكرونة: يحتوي الخبز الأبيض والمكرونة والأرز على نسبة عالية من الكربوهيدرات وقليل من الألياف، ويمكن أن يؤدي هذا المزيج إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

زبادي بنكهة الفاكهة: الزبادي بنكهة الفاكهة عادة ما يكون منخفض الدهون، ولكنه مرتفع السكر، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

مشروبات القهوة المنكهة: يجب النظر إلى مشروبات القهوة المنكهة على أنها حلوى سائلة، وليست مشروبات صحية، لذلك هي ممنوعة لمرضى السكري.

الفاكهة المجففة: تصبح الفواكه المجففة أكثر تركيزا في السكر، وقد تحتوي على أكثر من أربعة أضعاف الكربوهيدرات الموجودة في الفواكه الطازجة، لذلك تجنبيها، واختاري الفواكه منخفضة السكر.

الأطعمة الخفيفة المعبأة: عادة ما تكون الوجبات الخفيفة المعبأة عبارة عن أطعمة معالجة مصنوعة من الدقيق المكرر، التي يمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم بسرعة، فالمعجنات والبسكويت والأطعمة المعلبة الأخرى ليست خيارات جيدة للوجبات الخفيفة.

عصائر الفاكهة: تحتوي عصائر الفاكهة -المصنعة تحديدا- على قدر كبير من السكر، ومحتوى عالٍ من الفركتوز يفاقم مقاومة الإنسولين، ويزيد الوزن وخطر الإصابة بأمراض القلب.

البطاطس المقلية: تحتوي البطاطس على نسبة عالية من الكربوهيدرات التي ترفع مستويات السكر في الدم، ناهيكِ عن أنها قد تقلى في زيوت غير صحية، فتزيد الالتهابات في الجسم، وخطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

اللحوم الباردة: اللحوم الباردة، بما في ذلك السلامي ولحم البقر المشوي والنقانق، كلها مؤكولات ممنوعة لمرضى السكري.

