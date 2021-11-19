طه بصري.. جوهرة مصرية لمعت في الكويت

النهار Weekend

يحظى النجم المصري الكبير حسن شحاتة بمكانة عظيمة بين عشاق كرة القدم في الكويت، خاصة ممن تابعوه في الملاعب أو اطلعوا على ما حققه في بلاده. لكن شحاتة ليس الوحيد الذي حقق شعبية كبيرة في الكويت من اللاعبين المصريين، فهناك «جواهرجي» الكرة المصرية الملقب بـ«أوزيبيو الكرة المصرية» ، وهو سليمان محمد رمضان الشهير باسم طه بصري. ولعب طه بصري، في الكويت بقميص العربي في الفترة من 1971 وحتى 1974، وخلال تلك السنوات كان نجما مميزا في القلعة الخضراء.

بداية الرحلة

ولد طه بصري في 2 أكتوبر عام 1946 في الجبل الأصفر إحدى قرى محافظة القليوبية وفي أسرة بسيطة ذات جذور صعيدية وتحديدا من جنوب أسوان.وبدأت موهبة طه تظهر في شوارع القرية مع الأطفال، حيث لاحظ الجميع الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها رغم صغر سنه، وخاض بعد ذلك تدريباته مع فريق سلاح الحدود. وخلال التدريبات شاهده الكابتن علي شرف الذي كان يعمل بالزمالك فأعجب به وضمه لناشئي القلعة البيضاء. وبعد عامين رحل علي شرف عن الزمالك ليعاني بصري من التجاهل وفتح أمامه باب الرحيل والبحث عن ناد آخر للانتقال إليه. ورفض طه الرحيل لأي ناد آخر، وعاد لممارسة اللعبة مع الأصدقاء، وشارك في دوري القوات المسلحة، وشاهده علي زيوار مدير الكرة بالأهلي، وضمه للقلعة الحمراء التي تدرب فيها 3 أشهر انتظارا لقيده في الموسم الجديد. بعدها علم علي شرف بما حدث فتدخل ليفسد عملية قيد طه بصري بقائمة الأهلي وأقنع اللاعب الشاب بالعودة للزمالك وهو ما حدث بالفعل. وجاءت العودة لتكون نقطة الانطلاق في مسيرة النجم الأسمر، الذي أبهر الجميع بمهاراته في وسط الملعب، وأخلاقه العالية، ليتم تصعيده للفريق الأول للزمالك وعمره 19 سنة.

وكانت أول مباراة رسمية له أمام السويس وانتهت بالتعادل بدون أهداف ثم لعب أمام الطيران وسجل في هذه المباراة 3 أهداف «هاتريك» وفاز الزمالك بسبعة أهداف مقابل هدف. وتوقف نشاط الكرة في مصر عقب نكسة 1967، وظل بصري مع الزمالك طوال 4 سنوات يتدرب ويلعب مباريات داخل وخارج مصر، واستعان به الإسماعيلي للمشاركة معه في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري.

رحلة الكويت

في فبراير 1971 حصل طه بصري على استغناء مشروط من الزمالك للعب للنادي العربي على أن يعود للزمالك مع استئناف نشاط الكرة المصرية. وانتقل طه بصري بالفعل للعربي الذي تألق بين صفوفه وأسهم في إنجازاته خلال تلك الحقبة، ونال تقدير الجميع في ظل دماثة خلقه وحب الجميع له. وخلال مشواره مع العربي طالبه الزمالك بالعودة، لكنه رفض نداء ناديه لارتباطه باتفاق مع العربي على الاستمرار مع الفريق حتى 1974، وبعدها عاد إلى الزمالك ليواصل رحلة التألق في مصر. وخلال وجوده في الكويت مثل المنتخب العسكري رفقة صديقه حسن شحاتة.

إنجازات كبيرة

كان طه بصري لاعبا أساسيا في تشكيلة منتخب مصر، وشارك معه في بطولات إفريقيا ووصل عدد مبارياته الدولية 60 مباراة. ومع الزمالك أسهم في الفوز بالدوري موسم 1977/1978، وكأس مصر عامي 1975 و1977. كما حصل بصري على وسام الجمهورية من الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بعد أن أسهم في فوز الزمالك على وست هام بطل إنكلترا وقتها بخمسة أهداف وأحرز بصري وقتها هدفا. وعمل بصري مديرا للكرة بالزمالك بعد اعتزاله ثم اتجه للتدريب وتولى تدريب الزمالك والكثير من الأندية المصرية كغزل المحلة وإنبي والمقاولون والإسماعيلي والاتحاد السكندري وحرس الحدود وطلائع الجيش وبتروجيت. كما تولى تدريب منتخب الناشئين «تحت 17 سنة» عام 1987 وصعد به لكأس العالم بكندا وكان ضمن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول الفائز بكأس الأمم الإفريقية عام 1986.كما حصل على لقب أفضل مدرب مصري لعام 2003، وحصل على لقب كأس مصر مع إنبي بموسم 2005/2004.

سجل ناصع

يعد بصري أحد أبرز اللاعبين في تاريخ مصر، واشتهر بأخلاقه العالية التي أجبرت الخصوم على احترمه قبل زملائه. وخلال سنوات طويلة في الملاعب المصرية لم يحصل طه بصري على أي إنذار أو بطاقة حمراء، حيث لا يتذكر أحد أنه اعترض مرة على حكم، أو تعمد ضرب منافس.

ألقاب مميزة

خلال مشواره تم إطلاق بعض الألقاب على طه بصري أشهرها «جواهرجي الكرة المصرية» نظرا لامتلاكه محل ذهب كما لقب بـ «الفهد الاسمر». وأطلق عليه النقاد «أوزيبيو الكرة المصرية» لتشابه مهاراته الكروية مع أسطورة الكرة البرتغالية «أوزيبيو».

في 2 أبريل من عام 2014 رحل طه بصري عن عالمنا، عن عمر يناهز 68 عاما، بعد صراع مع المرض، حيث ظل بالمستشفى لفترة طويلة.وخلال مرضه ظهر مدى حب الجميع له، حيث توافد نجوم الوسط الرياضي من جميع الانتماءات على زيارته والشد من أزره.

علاقة خاصة

ارتبط طه بصري بعلاقة مميزة مع رفيق عمره حسن شحاتة، وكان الثنائي على وفاق كبير خلال رحلتهما بالملاعب حتى أنهما سطعا في الكويت أيضا. ويقول حسن شحاتة عن طه بصري «طه كان من أقرب وأعز الناس إلى قلبي، ورحل عنا جسديا وسيبقى دائما في قلبي وسيظل علامة فارقة في تاريخ الكرة المصرية». وتابع «بكيت كثيرا حينما علمت بخبر وفاته، ولم أصدق أنني لن أراه وأتحدث معه بعد ذلك، ولكن هذا هو حال الدنيا».

