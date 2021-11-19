ليلى تكلا لـ «النهار»: مصر علَّمت العالم

النهار Weekend

مكانة علمية وسياسية تحظى بها الدكتورة ليلى تكلا، فهي واحدة من أبرز القانونيين المصريين والعرب، كما أنها تعتبر أول سيدة تُنتخب لرئاسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب المصري (البرلمان) في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وأول امرأة تنتخب رئيسة لجلسة من جلسات اتحاد البرلمانات العالمي، ورئيسة صندوق الأمم المتحدة التطوعي للتعاون الفني في مجال حقوق الإنسان.

د. ليلى التي تولت رئاسة الاتحاد المصري للمحاميات، تحدثت لـ«النهار» عن رؤيتها لـوضع المرأة المصرية في الوقت الحالي، والحقوق التي استطاعت الحصول عليها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي ترى أن تحيزه للمرأة هو بالأساس تحيز لمصر.

«مصر علمت العالم».. مقولة جاءت على لسان د. ليلى التي قدمت لها شرحًا تاريخيًا وافيًا في حوارنا معها، كما تطرقنا إلى الحديث عن إنجازاتها، وأبرز الجوائز التي حصدتها، والتكريمات التي حصلت عليها.. وكان الحوار التالي:

? تمتلكين تاريخاً حافلاً بالإنجازات.. ما أبرز محطات هذا الطريق المهني؟

? أولها حصولي على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة ثم درجة الماجستير من جامعة كاليفورنيا، ثم الدكتوراه من جامعة نيويورك وتقلدت منصب عضو مجلس الشعب، وأعمل كسياسية ومؤلفة ، كما أعمل على إرساء العلاقات بين المسلمين والمسيحيين بإيجابية، وحاليا أنا عضو في لجنة ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان، ورئيسة صندوق الأمم المتحدة التطوعي للتعاون الفني في مجال حقوق الإنسان، وتم اختياري لعضوية المفوضية الدولية للثقافة والتنمية، وانتُخبت لرئاسة لجنة الخبراء لإنشاء مراكز ومؤسسات تنمية المرأة من أجل المجتمع، كما أني عضوة باللجنة التنفيذية لاتحاد برلمانات العالم، وأول امرأة في العالم تنتخب رئيسة لجلسة من جلسات هذا الاتحاد، وأعمل كأستاذة القانون والإدارة ومستشارة قانونية ورئيسة الاتحاد المصري للمحاميات، وعضوة في المجلس المصري للشؤون الخارجية.

التمكين

? ماذا حققت المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟

? الرئيس السيسي جعلنا نعيش العصر الذهبي للمرأة، لأن جيلنا عاش يكافح من أجل الحصول على هذه الحقوق التي حصلت عليها المرأة، فقد كانت هذه الحقوق والمكتسبات مجرد آمال وطموحات، لكنها الآن أصبحت واقعا ملموساً.

? من واقع تجربتك.. ما أبرز المكتسبات التي حصلت عليها المرأة مؤخرًا؟

? المرأة حصلت على الكثير من المكتسبات، لكن على سبيل المثال البرلمان في فترات سابقة كانت هناك أربع سيدات فقط، أما اليوم أصبح لدينا تمثيل قوي للمرأة بوجود 200 نائبة في مجلسي النواب والشيوخ لأول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية، كما أصبح لدينا سيدات يتقلدن منصب المحافظ في سابقة هي الأولى من نوعها أيضا ومستشارة للأمن القومي، وهناك تمثيل جيد للوزيرات في الحكومة وغيرها من المكتسبات غير المسبوقة التي حصلت عليها المرأة المصرية.

? ما أثر هذه المكتسبات في تحقيق التنمية.. وهل ينعكس ذلك على مصر دوليا؟

? بالفعل.. هذه المكتسبات التي تحققت للمرأة على أرض الواقع تفيد مصر في تحقيق التنمية من ناحية، وتنعكس على مصر دوليا نحو تحسين صورة مصر من ناحية أخرى، كما أنها أبلغ رد على من ينتقدون حقوق الإنسان في مصر، لأن حقوق المرأة تحتل مساحة كبيرة جدا من حقوق الإنسان، وهذا ما أوضحته من خلال موقعي كرئيسة مجلس أمناء برامج حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عندما أكدت أن حالة حقوق الإنسان في مصر أفضل من بعض الدول الغربية التي تنتقدنا، هذا بالإضافة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتبر أول رئيس على مستوى العالم يستخدم وينفذ مفهوم (احترام المرأة) فمن يحترم المرأة لا يحرمها من وظيفة لأنها ليست رجلاً ولا يتحرش بها في الشارع ولا في بيئة العمل، وهذا المفهوم يعد تعبيرا إنسانيا رائعا وشاملا يحتاج أن يدرس، وطرحته على الساحة الدولية ونحن نعلمه في المجتمع الغربي.

? ما سر انحياز الرئيس السيسي للمرأة المصرية؟

? حديث الرئيس السيسي في جميع المحافل الدولية والمحلية عن المرأة ودورها، يعكس فهم القيادة السياسية لحقائق الأمور وتقديره لدور المرأة ومكانتها في المجتمع وهذا ليس تحيزا لها وإنما تحيز لمصر.

علمنا العالم

? سبق وقلتِ إن مصر علمت العالم..هل يعتبر هذا تحيزا لمصر؟

? مصر صانعة التاريخ صاحبة التراث والحضارة، سطعت بالعلم والمعرفة، واشتهرت بإنجازاتها في مجالات الهندسة والمعمار والطب والتحنيط والزراعة والصناعة والتجارة والفلك والتعليم والتربية وتنمية الذهن والتفكير، كما تفوقت في القانون والقضاء والعدالة ونظم الحكم والدفاع ، وما جعل الفيلسوف الفرنسي جان فرانسوا شامبليون يقول: «يتداعى الخيال ونسقط بلا حراك تحت أقدام الحضارة المصرية».. ولا غرابة في ذلك فمصر عرفت الأديان وتعاليمها وحساب الآخرة، واهتمت بالفن والترفيه والرياضة والأسرة والمرأة والطفولة.

«طاليس» أبو الفلسفة اليونانية تتلمذ على أيدي المصريين وعاد لبلدته أيونيا فى اليونان يعلمهم ما تعلمه في مصر، أفلاطون أقام في جامعة أون 13 سنة تلميذا لأجدادنا ولم ينكر فضلهم عليه وعلى اليونان، فكتب في كتابه القوانين «ما عُلم لدينا إلا وقد أخذناه عن مصر»، كما أن إقليدس أبو الهندسة تعلم في مصر وكتب كتابه الأصول وأنجبت الإسكندرية هيروفيليوس مؤسس علم التشريح، وآرازى ستراتوس رائد علم وظائف الأعضاء، ويودي موس أستاذ علم الأجنة، وأبولو أستاذ العقاقير والسموم، فمصر لم تحتكر العلم والمعرفة بل شاركت غيرها بما وصلت إليه، لذلك يقال «مصر علمت العالم».

? حدثينا عن أبرز مؤلفاتك؟

? من أبرز مؤلفاتي كتاب «أصول الإدارة العامة» الذي شاركني في تأليفه زوجي اللواء عبدالكريم درويش رحمه الله ، وهو الكتاب الذي يعد مرجعاً في أصول الإدارة، وكذلك كتاب «في مسألة الثورة والدستور ونظم الحكم»، الذي أجريت فيه مقارنة بين الدساتير المختلفة وأنظمة الحكم والانتخابات، وعرضت فيه المصير الذي ينتظر الشعوب التي تفرط في وضع دستورها، واستدعيت قولاً مأثوراً لأحد الحكماء جاء فيه: «في غياب القانون تضيع الحقوق، وفي غياب الدستور تتساقط مقومات الدولة وتضيع».

رونق خاص

? ماذا عن أبرز الجوائز التي حصلت عليها؟

? حصلت على الكثير من الجوائز والشهادات ولعل أبرزها جائزة «النيل في العلوم الاجتماعية»، وتكريمي من الرئيس السيسي في احتفالية الأم المثالية والمرأة المصرية هذا العام.

? كيف كان شعورك بعد حصولك على تكريم رئاسي؟

? تكريم رئيس الجمهورية هذا العام أسعدني جدا، ورغم أني حصلت على تكريمات عدة إلا أنني شعرت أنه تكريم له رونق خاص.

? أخيرًا .. هل هناك نصيحة ترغبين في توجيهها إلى المرأة المصرية؟

? المكانة والتقدير والاحترام والحقوق التي حصلت عليها المرأة والتي عبر عنها الرئيس السيسي بأسلوب عملي لا بد أن يقابلها من جانبنا تكثيف المشاركة وتوسيع نطاق القيام بالواجبات، كما أن ارتباط المرأة بالوطن

وارتباط الوطن بالمرأة يدفعنا إلى أن نقطع على أنفسنا عهدا ونقدم وعدا لمصر وشعبها وقيادتها التي أنصفتنا، أننا سوف نسخر قدراتنا

ودورنا المحوري في المساهمة للتصدي لكل ما يسيء إلى مصر.

